Microsoft compraría Bethesda por US$7.500M para impulsar Xbox

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. dijo el lunes que planea adquirir ZeniMax Media Inc., propietaria de la famosa empresa de desarrollo y edición de videojuegos Bethesda Softworks, por US$7.500 millones en efectivo, lo que marca su mayor compra de videojuegos.

Bethesda es la editora de juegos como The Elder Scrolls, Doom y Fallout y también tiene al menos dos títulos programados para su debut el próximo año. ZeniMax, con sede en Rockville, Maryland, también posee varios otros estudios en todo el mundo, lo que le da al negocio Xbox de Microsoft una infusión muy necesaria de títulos y desarrolladores de juegos. Es una de las mayores compañías de juegos privadas con 2.300 empleados en todo el mundo, dijo Microsoft.

Microsoft lanzará una nueva generación de consolas Xbox en noviembre al mismo tiempo que la PlayStation 5 de Sony Corp. Los juegos contemplados para la nueva Xbox han decepcionado a algunos jugadores, especialmente después de que Microsoft retrasó su mayor título, Halo Infinite, hasta el próximo año. El fabricante de software ha estado agregando nuevos creadores de juegos y contenido, incluida la adquisición de seis estudios en 2018 y uno el año pasado. Gastó US$2.500 millones para la compra del fabricante de Minecraft en 2014.

Microsoft se está apoyando en su servicio de suscripción a juegos, Game Pass, para atraer usuarios y aumentar los ingresos, y necesita contenido emocionante para atraer a clientes hacia ese producto. Microsoft dijo que Game Pass ahora tiene 15 millones de suscriptores, en comparación con los 10 millones que anunció en abril.

“Los juegos de Bethesda siempre han tenido un lugar especial en Xbox y en los corazones de millones de gamers de todo el mundo”, dijo el director de Xbox, Phil Spencer, en una publicación de blog.

Recientemente, sin embargo, Bethesda ha estado trabajando más estrechamente con Sony. Bethesda había acordado previamente debutar dos de sus próximos juegos, Deathloop y Ghostwire: Tokyo, en la nueva PlayStation de Sony en lugar de Xbox. Ambos juegos se anunciaron como “exclusivas cronometradas de consola”, lo que significa que estarían restringidos a la PlayStation 5 durante un período de tiempo fijo antes de llegar a Xbox. Queda por ver cómo esta adquisición afectará ese acuerdo.

Microsoft espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad de su año fiscal 2021, que finaliza el 30 de junio, y que tenga un impacto “mínimo” en su ingreso operativo ajustado para el año fiscal actual y los próximos.

La línea de lanzamiento de Sony para PlayStation 5 es más fuerte que la de Microsoft y se espera que esa máquina supere a los nuevos dispositivos Xbox, la serie X y Serie S, según George Jijiashvili, analista en la firma de investigación Omdia.

Bethesda fue pionera en el mercado de juegos de computador personal y uno de los primeros desarrolladores de nuevos tipos de juegos. La compañía fue fundada por Christopher Weaver en 1986 e inicialmente desarrolló juegos de simulación de fútbol y hockey, antes de lanzar el título de rol The Elder Scrolls en 1994.

ZeniMax fue fundada en 1999 por Weaver y Robert Altman, director ejecutivo de la compañía, para servir como empresa matriz de Bethesda. Durante la próxima década, adquirió la franquicia de Fallout e Id Software, el fabricante de Doom y Quake. La estructura y el liderazgo de Bethesda se mantendrán, dijo Microsoft.

