México.- López Obrador carga contra intelectuales críticos: "No me van a quitar el derecho a la palabra"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha cargado este lunes contra los intelectuales que publicaron una carta en la que le acusaban de "socavar la libertad de prensa".



"No me van a quitar el derecho a la palabra", ha afirmado en una comparecencia ante los medios.



La polémica se desató la semana pasada cuando más de 650 artistas e intelectuales del país firmaron una carta en la que acusaban a López Obrador de mantener "un discurso permanente de estigmatización y maltrato" contra los medios críticos con su gestión.



Durante el fin de semana, afines al presidente mexicano respondieron con una carta en respuesta que fue firmada por varias decenas de miles de personas por Internet.



López Obrador ha criticado que, mientras la carta de los intelectuales había sido difundida por los principales medios del país, no había ocurrido lo mismo con la de sus partidarios.



El mandatario mexicano ha acusado a algunos de los firmantes de la misiva crítica con él, como el historiador Enrique Krauze, de atacarle porque con anteriores gobiernos sus empresas tenían mucha influencia y le permitían "acomodar a sus cercanos".



Durante la rueda de prensa, el presidente ha pedido además que se lean ambas cartas para que "la gente esté informada", según recoge el diario mexicano "El Universal" y ha defendido que él "practica el amor al prójimo" y que si odiara no podría gobernar.