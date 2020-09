México.- López Obrador anima a la oposición a manifestarse contra él, ya que se sentiría "frustrado" si no lo hicieran

21/09/2020 Un grupo de manifestantes en las protestas contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARTIN GONZALEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha animado este domingo a la oposición "conservadora" a que participe de las manifestaciones que en los últimos días están ocupando el centro de la capital, pues en caso contrario se sentiría "hasta frustrado".



"Ahora protestan los que se beneficiaron durante mucho tiempo y piensan que van a regresar esos tiempos de abuso y corrupción por eso estoy contento, imagínense que no protestaran los conservadores me sentiría hasta frustrado", ha dicho el presidente mexicano durante un evento en el estado de Morelos.



"Las cosas están cambiando y la prueba son esas protestas de quienes se dedicaban a saquear, a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo", ha dicho López Obrador, quien ha garantizado a sus "adversarios conservadores" todas las garantías constitucionales para poder manifestarse contra su Gobierno libremente.



"Ahora que hay un plantón en el centro de Ciudad México, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, no van a ser molestados, se van a poder quedar ahí en sus tiendas de campaña, ojalá se queden un tiempo suficiente", ha asegurado.



Si bien el presidente mexicano ha matizado que no está haciendo un llamamiento para que los manifestantes acampen en la Plaza del Zócalo, tal y como pretenden, ha ironizado con la posibilidad de que todos ellos, junto a los dirigentes de la oposición se queden ahí y "no se vayan a ir a los hoteles en la noche".



Este fin de semana se han producido varias manifestaciones por diferentes estados mexicanos exigiendo la renuncia de López Obrador, así como una marcha hacia Ciudad de México, en donde el denominado Frente Nacional Anti AMLO, el acrónimo con el que coloquialmente se conoce al presidente, ha instalado una sentada, con el objetivo de alcanzar la popular y céntrica Plaza del Zócalo.



Los cuerpos de seguridad han impedido la entrada de los centenares de manifestantes, que han decidido levantar su improvisado campamento en el cruce de Paseo de la Reforma con la avenida Juárez y Bucareli, tal y como han detallado los medios mexicanos.