La UE insta a actuar por los jóvenes en el 75 aniversario de la ONU

En la imagen un registro del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien hizo una llamada a la cooperación y al multilateralismo, cada vez más amenazados en el seno de la Naciones Unidas. EFE/Yves Herman/Archivo

Naciones Unidos, 21 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instó este lunes ante Naciones Unidas a actuar con audacia y valentía para que las nuevas generaciones tengan las oportunidades que se merecen en un futuro.

"No es nuestra retórica lo que importa. Nuestros actos, nuestra audacia, nuestra valentía hoy es lo que brindará oportunidades a ellos (los jóvenes) para que puedan extender sus alas", dijo Michel durante una intervención grabada en la cumbre de la ONU para conmemorar el 75 aniversario de la organización.

El político belga, hizo una llamada a la cooperación y al multilateralismo, cada vez más amenazados en el seno del organismo internacional.

En un discurso en el que recurrió a sus tres hijos para hablar de los retos del futuro, Michel destacó que en los 75 años de vigencia de la Carta de la ONU el mundo ha aprendido que siempre que se ha trabajado con cooperación y el intercambio y la tolerancia se ha he han hecho visibles, se ha logrado un mayor progreso, mientras que las divisiones y la discriminación han "sido sinónimo de regresión, de conflicto y de guerra".

En su discurso, insistió en que más allá de los retos de paz y seguridad que la ONU ha afrontado desde su origen, el futuro del mundo debe hacer frente a otros dos: "el cambio climático y el desarrollo sostenible".

"Estos son los retos que necesitan todos nuestros esfuerzos", dijo el representante del Consejo Europeo, que insistió en la importancia de que todos los países sean responsables frente a los otros.

La cumbre fue inaugurada por el secretario general de la ONU, António Guterres, con un llamamiento a reforzar la cooperación entre Estados ante desafíos como el coronavirus y la crisis climática, pero dejando claro que Naciones Unidas no busca suplantar a los Gobiernos.

"Nadie quiere un Gobierno global, pero tenemos que trabajar juntos para mejorar la gobernanza mundial", dijo Guterres a los líderes internacionales, subrayando que la soberanía nacional es un "pilar" de la ONU, pero debe ir de la mano de una "cooperación internacional reforzada".