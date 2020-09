La segunda temporada de "Falsa Identidad" toma un tono "mucho más oscuro"

Fotografía cedida por Telemundo de la actriz y cantante Dulce Maria. EFE/Telemundo

Miami, 21 sep (EFE).- La segunda temporada de la serie de la cadena Telemundo "Falsa Identidad", que se estrena el martes en Estados Unidos, vuelve a explorar las circunstancias que obligan a los miembros de una familia a transformarse en otras personas y, por supuesto, las inesperadas consecuencias que trae esa decisión.

Así lo explicaron en entrevistas con Efe los actores Camila Sodi, Dulce María y Eduardo Yáñez, quienes junto a Luis Alberto Franco y Zamadhi Zendejas conforman el grupo protagónico de esta producción filmada entre México y Estados Unidos.

"Esta temporada cobra un tono mucho más oscuro", aseguró Sodi, quien interpreta a Isabel, el personaje principal.

Se trata de una mujer mexicana que llegó a Estados Unidos escapando de la violencia doméstica y que termina enredada en una empresa criminal que la obliga a volver a cambiar su identidad, la de su pareja y la de sus hijos en esta segunda temporada.

"La historia gira en torno a mujeres muy fuertes y personajes muy sólidos que deben resolver situaciones muy complicadas", indicó, por su parte, la actriz y cantante Dulce María, quien además filmó más de la mitad de las escenas lidiando con las náuseas típicas de los primeros meses del embarazo.

"Si hubiésemos seguido con el calendario previsto no habría pasado, pero la pausa de la pandemia nos trastocó todo a todos, incluyendo los efectos de este embarazo", reconoció la artista, que se dio a conocer como protagonista de la novela juvenil "Rebelde" y posteriormente como pate de la banda RBD.

Sin embargo, para ella se trató de una experiencia "transformadora" en lo que se refiere a su trabajo actoral.

"Nunca había participado en una producción sobre un tema tan denso, pesado. Tampoco había hecho un personaje con tantas aristas. Fue un gran reto que, como suele suceder, también ya me ha traído grandes satisfacciones y espero que ahora que lo va a ver el público sean aun más", agregó.

El personaje que interpreta Dulce María se llama Victoria, una mujer víctima de la violencia criminal, que, al contrario de amargarse, transforma su dolor en el deseo de ayudar.

Es así como por crea y dirige una fundación que ayuda a personas que pasaron por lo mismo que ella.

VILLANOS CON TRASFONDO

Yáñez y Zendejas, en tanto, son los villanos de la historia.

El icónico galán de telenovelas repite en la segunda temporada de "Falsa Identidad" su personaje de Mateo, quien es -además- su primer "malo" en la televisión.

"Tuve que escoger hacia dónde ir para entender yo y explicar las razones de sus acciones tan terribles. Después de mucho estudiar, decidí llevarlo a la mayor oscuridad del dolor. Es eso lo que lo convierte en un psicópata capaz de cualquier cosa", explicó el artista mexicano.

Mateo es un policía obsesionado con encontrar a Isabel, a quien culpa de la muerte de su único hijo. Tiene una relación "extraña con el sexo y con las mujeres", indicó Yáñez.

Su psicopatía, para completar, lo hace justificar "acciones abominables", reconoció el actor.

Por su parte, Zendejas da vida a una mujer llamada Circ.

"Inicio este proyecto en el primer capítulo sin esposo, me lo matan. Creo que es un parteaguas para todo lo que se viene, para que entiendan que no es una villana solo por serlo, sino que inicia siendo una víctima y decide vengar la muerte de su esposo", manifestó.

LA APUESTA DE TELEMUNDO

En un reflejo de este nuevo tono de la segunda temporada de "Falsa Identidad", escrita una vez más por la guionista venezolana Perla Faría, Telemundo decidió transmitirla en el horario de las 10.00 de la noche, una hora más tarde que la primera parte.

Su mayor competencia, en la cadena Univision, es "Dulce ambición", la primera telenovela brasileña que esa cadena transmite.

Se trata de un melodrama tradicional, con la producción de alta factura que caracteriza a la Rede Globo, al cual espera competir esta continuación.

La crisis económica desatada por la pandemia de la COVID-19 en Estados Unidos ha obligado a ambas empresas a despedir empleados, así que el primer lugar en las mediciones de sintonía es esencial para ambas.

Alicia Civita