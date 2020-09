La cubana Yarisley Silva se prepara para Tokio con aspiración al oro

En la imagen, la atleta cubana Yarisley Silva. EFE/Lavandeira jr/Archivo

La Habana, 21 sep (EFE).- La pertiguista cubana Yarisley Silva, plata olímpica de Londres 2012 y monarca mundial de Pekín 2015, dice que aspira a ganar la medalla de oro en la cita olímpica de Tokio para la que sigue preparándose actualmente en medio de la pandemia de la COVID-19 en la isla.

Silva afirmó que "el oro es mi sueño, y por el voy", en declaraciones divulgadas este lunes por la agencia estatal cubana Prensa Latina.

La saltadora con garrocha de 33 años, integra el grupo de 14 representantes del atletismo clasificados de la preselección de Cuba para los próximos Juegos Olímpicos, que han retomado su preparación para esa cita en la provincia de Camagüey.

A principios de este mes el Instituto Nacional de Deportes anunció el desplazamiento de la preparación de un grupo de deportistas de atletismo, boxeo y lucha a tres provincias del centro de la isla debido a que no es posible hacerlas en La Habana porque presenta una compleja situación epidemiológica con la COVID-19.

Silva no ha competido en ningún evento desde febrero pasado cuando intervino en un certamen en Francia, donde ganó el torneo al marcar un salto de 4.74 metros.

Con la vista puesta en Tokio -su cuarta actuación olímpica- Silva señaló que pese a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 "el mundo no ha parado, ha habido competencias incluso online, hasta paradas de la Liga del Diamante".

La reconocida garrochista dijo que se reincorporó hace dos semanas a los entrenamientos tras mantenerse realizando ejercicios en su casa durante el periodo de confinamiento.

En este momento cree que es temprano para hacer pronósticos porque "aún nos falta empezar los elementos técnicos, depende de la situación epidemiológica cómo se continúe el progreso".

Silva es una de las atletas cubanas con posibilidades de destacar en Tokio dentro de una representación de más de un centenar de deportistas que competirán en 18 disciplinas.

Cuba acudirá a la cita japonesa con el objetivo de ganar más de tres títulos para quedar ubicada entre los 20 primeros países con mejores resultados, según han indicado autoridades deportivas de la isla.

La preselección el país caribeño está integrada por 265 atletas, de los cuales un 26 por ciento tienen anteriores experiencias olímpicas.

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 Cuba participó con una delegación de 123 atletas en 19 disciplinas deportivas y ganó 11 medallas, de ellas, 5 fueron de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

De sus actuaciones olímpicas el país caribeño acumula un total de 226 medallas, 78 de oro, 68 de plata y 80 de bronce.