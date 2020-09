Jeremy Strong gana el Emmy a mejor actor dramático por rol en "Succession"

Jeremy Strong se llevó este domingo el Emmy a mejor actor dramático por su role en la serie de HBO "Succession", sobre la lucha en una familia poderosa por el control de un imperio mediático.

Strong competía contra su coprotagonista Brian Cox, así como con Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This Is Us"), Steve Carell ("The Morning Show") y Billy Porter ("Pose").

jt/lp