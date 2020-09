Irán.- La UE pide a Irán que cumpla todo el acuerdo nuclear y muestra "grave preocupación" por las violaciones del mismo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea (UE) ha reclamado este lunes a Irán que cumpla la totalidad de las cláusulas del acuerdo nuclear de 2015, a pesar de las sanciones de Estados Unidos, y ha mostrado su "grave preocupación" por la "continuada acumulación de uranio poco enriquecido" por encima de los límites fijados en el pacto.



El bloque ha destacado en un comunicado los "graves desafíos de la proliferación" y ha manifestado su "compromiso decidido" con el acuerdo nuclear de 2015, del que Estados Unidos se retiró de forma unilateral en 2018, momento en el que empezó a aplicar sanciones contra Teherán.



"Lamentamos profundamente la retirada de Estados Unidos del acuerdo y la reimposición de las sanciones y pedimos a todos los países que se abstengan de adoptar medidas que impidan la aplicación del acuerdo", ha dicho, antes de manifestar que el bloque "sigue respetando sus compromisos, incluida la retirada de sanciones".



Pese a ello, ha incidido en los incumplimientos por parte de Irán ante las sanciones estadounidenses y lo que Teherán considera una falta de compensaciones por parte de la UE, incluido el "continuado enriquecimiento en Fordow y la expansión de las actividades de las centrifugadoras".



"Todas las actividades mencionadas no son consistentes con el acuerdo nuclear y tienen graves implicaciones en la proliferación", ha señalado la UE, que ha pedido "firmemente" a Irán "que evite nuevas acciones inconsistentes con sus compromisos" y "que vuelva sin demora a la total aplicación" de las cláusulas del pacto.



"Apoyamos los esfuerzos de los participantes en el acuerdo a la hora de hacer frente a estos problemas en el marco del pacto, incluida la comisión conjunta", ha puntualizado, al tiempo que ha añadido que "la UE está totalmente comprometida con la no proliferación nuclear y el desarme".



Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha recalcado durante la jornada que el país no volverá a negociar el acuerdo a pesar de las sanciones y presiones por parte de Estados Unidos.



"Irán no tiene dudas a la hora de negociar, pero no volverá a negociar algo que ya ha sido negociado", ha manifestado, en una reunión por viceoconferencia con el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.



"Irán respeta el Derecho Internacional. Irán respeta el acuerdo nuclear como un acuerdo internacional firmado por Irán y seis de las principales potencias internacionales --Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- y nunca ha atacado a otro país", ha zanjado.



NUEVAS SANCIONES



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha anunciado este lunes la imposición de nuevas sanciones contra el Ministerio de Defensa de Irán y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por contribuir a violar el embargo de armas impuesto sobre Teherán.



El sábado, la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de sanciones de forma unilateral acogiéndose al conocido como mecanismo 'snapback', incluido en el acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó en 2018. Dicha acción tuvo lugar a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU había rechazado extender el embargo impuesto contra Teherán.



Para 12 de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad, Washington carece de derecho alguno para imponer ahora esta medida al haber abandonado el acuerdo. Sin embargo, Pompeo ha seguido adelante y ha asegurado que "si algún miembro de la ONU fracasa a la hora de cumplir con sus obligaciones en relación a las sanciones, Estados Unidos estará preparado para hacer uso de su autoridad".



Ya entonces Pompeo anunció que en unos días Estados Unidos daría un paso al frente para aplicar medidas adicionales que reforzasen la implementación de estas sanciones. Además del embargo de armas, que concluye el 18 de octubre, las sanciones incluyen restricciones como la prohibición de que Irán participe en actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio, la prohibición de desarrollar misiles balísticos y sanciones relacionadas con la transferencia de tecnología nuclear o de misiles.



El Departamento de Estado ha explicado que Trump ha promulgado una nueva orden ejecutiva contra la transferencia de armas nucleares por parte de Irán y ha incidido en que "el embargo de la ONU contra Irán ha sido reimpuesto de forma indefinida".



Asimismo, ha resaltado que afectan a la Organización de Industrias de Defensa de Irán y a su director, Mehrdad Ajlagui-Ketabchi, así como a Maduro, al que ha descrito como "dictador ilegítimo de Venezuela", por "actividades relacionadas con las armas convencionales".



Por otra parte, han sido sancionadas seis personas y tres entidades por sus lazos con la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), mientras que otras cinco serán agregadas a la lista de entidades del Departamento de Comercio. Por último, tres personas y cuatro entidades han sido sancionadas por sus lazos con el Grupo Industrial Shahid Hemat.