Irán.- EEUU impone sanciones contra Nicolás Maduro y el Ministerio de Defensa de Irán por violar el embargo de armas

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha anunciado este lunes la imposición de nuevas sanciones contra el Ministerio de Defensa de Irán y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por contribuir a violar el embargo de armas impuesto sobre Teherán.



En un nuevo movimiento para ejercer una mayor presión sobre el Gobierno iraní, Pompeo ha alertado de que cualquiera que "viole el embargo de Naciones Unidas sobre Irán se arriesga a ser sancionado". "Estas acciones de hoy deben ser escuchadas en todo el mundo", ha afirmado durante una rueda de prensa, según informaciones de la cadena CNBC.



El sábado, la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de sanciones de forma unilateral acogiéndose al conocido como mecanismo 'snapback', incluido en el acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó hace unos años. Dicha acción tuvo lugar a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara extender el embargo impuesto contra Teherán.



Para algunos de los países que conforman el Consejo de Seguridad, Washington carece de derecho alguno para imponer ahora esta medida al haber abandonado el acuerdo. Sin embargo, Pompeo ha seguido adelante y ha asegurado que "si algún miembro de la ONU fracasa a la hora de cumplir con sus obligaciones en relación a las sanciones, Estados Unidos estará preparado para hacer uso de su autoridad".



"Nuestra campaña de presión sobre el régimen iraní continuará hasta que Teherán llegue a un acuerdo exhaustivo con nosotros sobre la no proliferación y deje de expandir el caos y la violencia", ha aseverado el jefe de la diplomacia del país norteamericano.



Ya entonces Pompeo anunció que en unos días Estados Unidos daría un paso al frente para aplicar medidas adicionales que reforzasen la implementación de estas sanciones. Además del embargo de armas, que concluye el 18 de octubre, las sanciones incluyen restricciones como la prohibición de que Irán participe en actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio, la prohibición de desarrollar misiles balísticos y sanciones relacionadas con la transferencia de tecnología nuclear o de misiles.



PRORROGAR LAS SANCIONES



Pompeo entregó oficialmente el pasado 20 de agosto la petición al Consejo de Seguridad de la ONU de extender el embargo de armas impuesto contra Irán a pesar de que ningún miembro tenía intención de apoyar la prórroga solicitada. Finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU declinó emprender medidas ante la falta de consenso en el organismo.



En la carta, Estados Unidos insistió en que Irán no cumple con sus obligaciones en el marco del acuerdo. Trump, por su parte, había sugerido la posibilidad de imponer sanciones a Irán a través de una cláusula del acuerdo nuclear por la que los países firmantes gozaban de la potestad de amonestar a Teherán si percibía que incumplía sus obligaciones adquiridas con el pacto.



Pese a la retirada de Estados Unidos del acuerdo, el resto de firmantes --Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- han mantenido su compromiso con el mismo.



Tras conocer la decisión de Washington, Alemania, Francia y Reino Unido han advertido de que el anuncio de Estados Unidos sobre volver a imponer las sanciones carece de "efecto legal", habida cuenta de que el país se retiró en 2018 del acuerdo nuclear. Rusia, otro de los países firmantes del acuerdo y el principal aliado de Irán en la escena internacional, también ha rechazado el paso dado por Washington.



Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha indicado que el organismo no va a tomar medidas contra Irán en la línea que ha solicitado Estados Unidos porque no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU.