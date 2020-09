Goldman dice que valor, no cíclicos, se beneficiará de vacuna

(Bloomberg) -- Las acciones de valor representan una mejor apuesta a la vacuna de covid-19 que los valores cíclicos, a pesar de que estos últimos han ganado el favor de los inversores, según Goldman Sachs Group Inc.

Las acciones de valor superaron las de crecimiento en más de 3 puntos porcentuales durante el período del 22 de agosto al 8 de septiembre, cuando las posibilidades de una vacuna disponible para el primer trimestre de 2021 aumentaron a aproximadamente un 70% desde alrededor del 40%, escribieron estrategas de Goldman, liderados por David Kostin, en un comentario el viernes. Las acciones cíclicas tuvieron un rendimiento inferior a las defensivas, señalaron.

Las acciones de valor tienden a generar flujos de efectivo de corta duración, por lo que tendrán un rendimiento superior a la medida con la subida de las tasas mientras que los cíclicos y defensivos tienen duraciones similares de media, dijo Goldman, para explicar la falta de correlación con las probabilidades de una vacuna.

“La opinión consensuada de los inversores es que los cíclicos tendrán un rendimiento superior cuando se descubra una vacuna”, escribieron los estrategas. “Sin embargo, la correlación de los rendimientos con las perspectivas de una vacuna sugiere que el valor, en lugar de los cíclicos, es la mejor expresión táctica de esta opinión”.

Las acciones de valor han registrado un rendimiento inferior a las de crecimiento durante años. El índice de valor Russell 1000 ha avanzado aproximadamente un 7% desde finales de 2016, mientras que el indicador de crecimiento se ha duplicado. Muchos estrategas han anticipado un giro en los últimos meses y, si bien múltiples movimientos en esa dirección no lograron generar mucho impulso, este mes podría ser diferente ya que los valores tecnológicos más destacados están retrocediendo.

Los alimentos, las bebidas y el tabaco son el sector que tiene la mayor correlación con las probabilidades de una vacuna, dijo Goldman. La tecnología, el hardware y equipamiento, los semiconductores y la venta minorista son los más negativamente relacionados con el optimismo de las vacunas. Algunas industrias tradicionalmente cíclicas, como los materiales y los bienes de capital, se encuentran entre las más correlacionadas.

Los catalizadores de vacunas pueden coincidir con las próximas elecciones en Estados Unidos, lo que también podría beneficiar al sector de valor a corto plazo, señalaron los estrategas.

