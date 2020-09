Gibraltar.- Gibraltar teme problemas en la llegada de alimentos británicos si el Brexit es sin acuerdo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Gibraltar ha publicado este lunes una segunda nota avisando a sus ciudadanos sobre los posibles efectos de un Brexit sin acuerdo y en esta ocasión avisa de que la llegada al Peñón de productos de origen animal procedentes de Reino Unido podría verse obstaculizada.



Según explica, aun en el caso de que Reino Unido deje definitivamente la UE sin un acuerdo sobre la relación futura, en Gibraltar no se prevén cambios en las importaciones procedentes de la UE --puesto que Gibraltar no pone obstáculos a su entrada--.



Sin embargo, añade que si Reino Unido se convierte sin más en un "tercer país" para la UE, habrá un nuevo requisito para que los bienes de origen animal procedentes del Reino Unido o de otros terceros países entren y salgan de la UE en tránsito hacia Gibraltar a través de un "Puesto de Control Fronterizo" (BCP).



De este modo, el problema se plantearía para los productos que lleguen por vía terrestre. El Gobierno de Fabian Picardo recuerda en su nota que "los controles de personas y mercancías han dado lugar a demoras desproporcionadas" en la Verja en el pasado y asegura que está estudiando "toda una serie de diferentes opciones, algunas de las cuales están concebidas para suprimir esos controles o reducirlos en la medida de lo posible".



En todo caso, la nota publicada este lunes también puntualiza que "cualquier futuro acuerdo más amplio" entre el Reino Unido y la UE puede "afectar a la circulación de mercancías entre Gibraltar y la Unión Europea".



Gibraltar, cuya población votó mayoritariamente en contra del Brexit, desea asociarse al espacio Schengen y la unión aduanera para asegurar la fluidez de las comunicaciones y del comercio a través de la Verja, pero con alguna fórmula que no cuestione la soberanía, la jurisdicción o el control de Reino Unido.



En paralelo a la negociación entre Londres y Bruselas para intentar acordar su relación futura cuando el 31 de diciembre termine el periodo transitorio del Brexit, España negocia con Reino Unido los aspectos de esta relación futura que puedan afectar a Gibraltar, porque así lo decidieron los 27 antes del inicio de las negociaciones.