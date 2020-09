Fútbol.- La RFFM propone a la RFEF aplazar el inicio de las competiciones autonómicas al 14 y 15 de noviembre

05/08/2018 Balones de fútbol en un campo ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA DEPORTES UGR



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) ha solicitado al Comité de Fútbol Aficionado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplazar el inicio de las competiciones autonómicas, previsto para el próximo 18 de octubre, al fin de semana del 14 y 15 de noviembre, debido a la situación que vive la Comunidad de Madrid respecto al coronavirus, con hasta 37 zonas confinadas.



En el escrito remitido por el presidente y la Junta Directiva de la RFFM se recuerda que las Bases, Normas y Fechas de Competición, aprobadas por la Asamblea General el pasado 24 de julio, especifican que si se produce un "caso de fuerza mayor" se podrían modificar las fechas de la competición, siempre y cuando esta acabe como máximo el 30 de junio de 2021.



En este sentido, explica que la posibilidad del aplazamiento del inicio de la competición "ya está recogido en el documento". "Desde la RFFM no se van a iniciar las competiciones si los equipos no pueden participar en igualdad, con la posibilidad de entrenar previamente con un mes de antelación al inicio de la competición y con las garantías sanitarias y de seguridad que nos exige nuestro propio protocolo, señala la RFFM.



"Es por tal motivo, por el que nuestro presidente Paco Díez y su Junta Directiva, reunidos en el día de ayer, y después de analizar la situación actual y por unanimidad, ha tomado la decisión de proponer al Comité de Futbol Aficionado (CFA) la decisión de aplazar el inicio de las competiciones de ámbito autonómico hasta el fin de semana del 14-15 de noviembre", apunta. Esto no afecta, sin embargo, "a las competiciones de ámbito estatal y carácter no profesional".



Además, los clubes podrán seguir realizando los entrenamientos de precompetición. "Queremos recordarles que somos conscientes de las dificultades que estamos atravesando todos, y les pedimos empatía y unidad para y por el fútbol de Madrid, ya que entendemos que el deporte en general y el fútbol en particular, deben ser el motor de la recuperación de esta pandemia, siempre que las circunstancias sanitarias lo aconsejen", concluye.