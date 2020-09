Festivales de música crean ‘burbujas’ para revivir la fiesta

(Bloomberg) -- Una camarilla de 200 personas, en su mayoría hombres, se reunió en las montañas de Poconos a principios de este mes para participar en lo que algunos consideran el último tabú de esta era pandémica: una fiesta bacanal. El festival de música Utopia tuvo lugar durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo (del 4 al 7 de septiembre) en Pensilvania, donde actualmente las reuniones al aire libre tienen un límite de 250 personas.

El evento también sirvió como un nuevo modelo potencial para el futuro: todos los asistentes fueron evaluados con una prueba de covid-19 unos días antes del evento, y nuevamente en la puerta, en un esfuerzo por crear una “burbuja” para el evento.

La viabilidad de los grandes festivales de música en medio de una pandemia mundial sigue siendo confusa: eventos emblemáticos como Coachella, Glastonbury y Lollapalooza han sido eliminados del calendario de este año, y se estima que se perdieron US$5.000 millones en ventas de entradas en EE.UU. solo en el verano. De haberla, la mayoría de los estadounidenses no podrán recibir una vacuna hasta bien entrado 2021.

Pero las pruebas masivas se están poniendo al día: la semana pasada, el fundador del Festival del Faro de Croacia lanzó una prueba de covid-19 basada en gárgaras de 60 segundos que actualmente está disponible sin receta en Austria. Ravel Hotel en Nueva York llamó a atención durante el verano al ofrecer pruebas rápidas a los juerguistas en sus concurridas fiestas de azotea. En un informe reciente del “Plan de recuperación de la vida nocturna mundial” publicado por el grupo de consultoría de vida nocturna VibeLab, las pruebas de 90 minutos se citan como un método potencial para evaluar a los invitados en festivales y clubes.

“A medida que el clima se vuelve más frío y los eventos al aire libre ya no son factibles, las pruebas son una de las soluciones más seguras para lanzar eventos”, dice el cofundador de VibeLab, Lutz Leichsenring, exvocero de la Comisión del Club de Berlín. Otras tecnologías que el grupo de consultoría está investigando incluyen ventiladores de grado industrial y seguimiento de contratos.

Si bien los gastos adicionales y el esfuerzo de las pruebas pueden ser prohibitivos para muchos asistentes y organizadores, la libertad que espera del otro lado hace que valga la pena para algunos asistentes.

La estrategia

Así es como funcionó: unos días antes del evento, se requirió que el personal y los invitados visitaran instalaciones médicas verificadas en múltiples ubicaciones; las pruebas de RT-PCR, que detectan el material genético del virus, se administraron a través de un hisopo nasal y se enviaron a un laboratorio. Los invitados también pueden solicitar un kit de prueba por correo de US$150, con pruebas monitoreadas por profesionales médicos a través de Zoom.

Los resultados se enviaron directamente al festival para eliminar la posibilidad de que pudieran ser falsificados. Para tratar de eliminar los falsos negativos, se administró una segunda prueba el día del festival. Cuando los autos llegaron al lugar, estaban separados a dos metros de distancia en un área de cuarentena donde el personal administró una prueba rápida de 15 minutos llamada Sofía 2 SARS Antigen FIA, fabricada por Quidel. Las pruebas rápidas son menos precisas que las pruebas de RT-PCR, especialmente para casos asintomáticos, pero la compensación es la velocidad.

En Utopia, según Resnicow, dos poseedores de entradas dieron positivo en la ronda inicial y otros cuatro fueron rechazados en la puerta, ya sea porque dieron positivo o llegaron en un vehículo con alguien positivo. Se emitieron reembolsos completos.

“Estamos haciendo pruebas a personas que no necesariamente se harían las pruebas de otra manera”, dice Resnicow. “Creo que, en muchos de estos casos, eran asintomáticos y no lo hubieran sabido, por lo que esto es realmente importante”.

Costos de implementación

Requerir la prueba de covid-19 es una empresa financiera importante que podría no tener sentido para eventos de bricolaje con presupuestos ajustados, o para grandes festivales como Coachella, cuyos invitados no se quedan en el lugar. La idea del enfoque de dos etapas es crear una “burbuja” libre de virus en la que el personal y los asistentes seleccionados se priven efectivamente de todo contacto externo durante la duración del evento.

Antes de la pandemia, Resnicow estima que sus costos de personal generalmente llegaban al 10% del presupuesto total, con una proporción de invitados a personal de 25:1. Para Utopia, los costos se duplicaron con creces, a 22%, con una proporción de invitados a personal de 3:1 requerida por los protocolos de seguridad y la decisión de dar a los asistentes algo de “cariño extra”. Su margen de beneficio neto fue de 8%, en comparación con un promedio de 30% antes de la pandemia. El festival también donó US$50 por cada boleto para un programa de subsidios para la vida nocturna.

“No fue un esfuerzo para hacer dinero”, dice Resnicow. “Lo veo como una inversión a largo plazo en nuestro futuro”. Un evento similar de fin de semana de Halloween ya está en proceso.

Consideraciones éticas

Conocido por sus fiestas LGBTQ+ en Nueva York, Las Vegas y Miami, el promotor admite que recibió el rechazo de algunos que piensan que la fiesta es una actividad no esencial que puede esperar. Si bien podría estar reduciendo el riesgo a través de las pruebas, sigue siendo un riesgo que crea al organizar el evento. En esta pandemia, el riesgo personal es un riesgo comunitario.

Resnicow señala que grandes multitudes se están reuniendo para fiestas privadas y eventos ilegales en todo el país. Considera que la falta de orientación oficial de los obstáculos estatales y federales puede empeorar las cosas.

“Si va a suceder de todos modos, hagámoslo con los protocolos más estrictos y mantengamos a todos seguros”, dice el productor con sede en Nueva York, quien recurrió a las políticas de salud y pruebas de las industrias de películas y restaurantes. Un régimen de prueba similar en dos etapas está siendo desarrollado por líneas de cruceros para que los barcos regresen al agua.

“No creo que haya suficientes pautas”, continúa Resnicow. “No creo que [la ciudad] esté haciendo lo suficiente, y agradecería la oportunidad de reunirnos con [funcionarios] para compartir nuestros conocimientos y datos”.

Cuando se le pidió un comentario sobre si este tipo de configuración en dos etapas podría aplicarse más allá de los festivales al aire libre en los clubes, la Oficina de Vida Nocturna de la ciudad de Nueva York remitió las preguntas al Departamento de Salud de la ciudad. Un portavoz del Departamento de Salud declaró por correo electrónico que “un resultado de la prueba de covid-19 puede ser una excelente manera para que los neoyorquinos conozcan su estado”, pero recurrió al mantra estándar: usar tapabocas, distancia social, lavarse las manos y quedarse en casa cuando se sienta enfermo.

“Hay una diferencia entre legal y ético”, dice Josh Appelbaum, miembro del colectivo de DJ con sede en Nueva York Occupy The Disco. “Hay una mentalidad de ‘si lo construyo, vendrán’ sobre la vida nocturna, y las personas buscan a alguien que diga que x, y o z están bien, especialmente con una falta de orientación a nivel local o federal”.

Pero, continúa, “es realmente difícil reducir el daño del covid en eventos como conciertos o festivales de música. Las personas están bajo la influencia de sustancias, sus inhibiciones se reducen y la probabilidad de que mantengan la distancia física disminuye mucho. Todo lo que se necesita es que una persona venga con una prueba de falso negativo para enfermar a todos”.

