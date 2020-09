Familiares esperan volver a ver a reos tras seis meses sin visitas en Bolivia

Familiares de reclusos esperan con bolsas de productos para poder ingresar en la cárcel de Palmasola a visitar, hoy en Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón

Santa Cruz (Bolivia), 21 sep (EFE).- Los familiares de reclusos llevan más de seis meses esperando que se reanuden las visitas en cárceles de Bolivia como en la de Palmasola en Santa Cruz, donde hacen fila con bolsas llenas de enseres a pesar de que les comunicaron que aún no será posible reanudar las visitas.

Este lunes estaba previsto que se volvieran a permitir las visitas en ese centro carcelario, el mayor y más conflictivo del país, por lo que grupos de familiares esperaban en la puerta con carretillas llenas de bolsas con productos para entregar a su ser querido.

Inicialmente sólo debían recibir visitas los reclusos de un pabellón, pero más tarde les avisaron de que no era posible, ya que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario ordenó que aún no se deje ingresar a familiares.

Las visitas esperaban afuera del recinto llevando bolsas de plástico con productos de limpieza, comida e incluso algunas tuvieron que usar una carretilla por la cantidad de bolsas que tenían, con la ilusión de ver por unos minutos a su familiar tras seis meses de espera.

“Ya es hora de entrar, nosotros estamos preocupados por su salud más que todo y por cómo están físicamente. Más que todo están necesitados de plata y de comida”, manifestó a Efe Marisol Martínez.

Martínez no ve a su pareja desde hace más de seis meses y uno de sus pedidos es que pueda hacer entrar leche y comida, pues ella teme que lo encuentre “desnutrido”.

Una comisión de autoridades tiene previsto visitar mañana martes el penal para verificar que en el recinto se cumpla con las medidas de bioseguridad y no se registren casos de la COVID-19, para definir la fecha en la que se reanude las visitas, según medios locales.

El pasado marzo se determinó que se suspendan las visitas en centros penitenciarios del país para evitar contagios de COVID-19.

Durante la cuarentena reclusos de varias cárceles del país, incluida la de Palmasola, se amotinaron exigiendo mayores medidas de bioseguridad.

Las cárceles que presentaron la mayor cantidad de casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 fueron Palmasola, San Pedro, en La Paz, y El Abra, en Cochabamaba, según información del Viceministerio de Régimen Interior de Bolivia.

Algunas de las medidas de bioseguridad que se implementaron fueron zonas de aislamiento y de diagnóstico, o la habilitación de líneas telefónicas especiales para que los reos se comuniquen con sus familiares.

El último reporte del Ministerio de Salud señala que en el país hay 7.617 decesos por la COVID-19 y 130.676 casos confirmados del SARS-CoV-2, de los cuales 89.617 se recuperaron.