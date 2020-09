Evo Morales irá a Cuba y no volverá a Bolivia, según un ministro boliviano

El expresidente de Bolivia Evo Morales. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

La Paz, 21 sep (EFE).- El ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, apuntó este lunes la posibilidad de que el expresidente Evo Morales no vuelva a su país y vaya a Cuba.

"Creo que se va a refugiar en Cuba", declaró Murillo a los medios durante un acto en el oriente del país.

La posibilidad de que Evo Morales regrese a Bolivia se comenta en el país desde la semana pasada, después de que interviniera en un acto por teléfono desde Argentina y asegurara que volverá al día siguiente si su partido gana las elecciones del próximo 18 de octubre.

"Lo primero que debería hacer Evo Morales es no ser cobarde, venir al país y dar la cara para ser juzgado por los actos de pedofilia, de corrupción y de tantos crímenes", comentó el ministro interino.

Morales tiene varias órdenes de la Fiscalía de Bolivia para que comparezca en procesos por acusaciones de genocidio, terrorismo y sedición, entre otras, algunos de ellos a instancias del Gobierno interino, además de denuncias por estupro aún bajo investigación, por supuestas relaciones con chicas menores de edad cuando era presidente.

El titular transitorio de Gobierno dijo que "está claro que no va a ganar" el partido del exmandatario, el Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque Evo Morales "tenía intenciones de volver al poder".

"No va a volver al poder nunca más, Evo Morales es el pasado", sentenció Arturo Murillo.

El candidato electoral del MAS, Luis Arce, defendió el pasado sábado el derecho a regresar del expresidente, que desde Argentina dirige la campaña de este partido para los comicios generales.

Morales dejó Bolivia el 11 de noviembre del año pasado rumbo a México y desde diciembre está en Argentina, tras denunciar que era forzado a salir de su país por un golpe de Estado que le negó entonces una nueva victoria electoral para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude electoral a su favor.

Aunque abogados del exmandatario han advertido de que no ha podido volver al no observar garantías constitucionales para ello e incluso temer por su vida, el candidato de su partido argumentó que Evo Morales tiene todo el derecho a retornar y defenderse ante la Justicia.

Las elecciones generales están pendientes en Bolivia desde que se anularon las de octubre del año pasado entre denuncias de fraude a favor de Morales, que él niega y están bajo investigación judicial.

El expresidente intentó ser candidato a senador por el MAS, pero primero el órgano electoral y luego una corte constitucional le negaron esa posibilidad al incumplir un requisito de residencia permanente en Bolivia.

El MAS va primero en las encuestas, e incluso algunas le dan posibilidad de victoria en primera vuelta.