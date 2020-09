España.- El hospital de pandemias de Madrid abrirá en noviembre

10/09/2020 Vista general del estado de las obras del nuevo Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid, en la zona de Valdebebas, Madrid (España), a 10 de septiembre de 2020. La construcción de este nuevo hospital se está tramitando con carácter de emergencia como consecuencia de la situación derivada del coronavirus y ya se ha cumplido el 35% de su ejecución. El centro llevará el nombre de 'Enfermera Isabel Zendal'. SALUD Óscar Cañas - Europa Press



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado este lunes que el hospital de pandemias que se está levantando en Valdebebas, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, se encuentra a más del 40 por ciento de su ejecución y empezará a funcionar en noviembre.



"Va a buen ritmo, está ya por encima del 40 por ciento de su ejecución y el objetivo es que en noviembre pueda entrar en funcionamiento", ha afirmado Escudero en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. La Comunidad puso en marcha el proyecto de un hospital para emergencias y pandemias con la previsión de que pudiera ser utilizado en otoño, cuando preveía que llegara el rebrote de la enfermedad.



Asimismo, Escudero ha dicho que, "de manera paralela", ya están en contacto con Ifema para poder activar el hospital de campaña de este recinto "en cualquier momento, si la situación asistencial así lo requiriese". Igualmente, ha recordado que cada hospital cuenta con su plan de elasticidad por el que "va transformando la actividad no Covid en Covid en el caso de que el número de casos vaya aumentando".



ACTIVAR PERSONAL Y VOLUNTARIADO



En cuanto al personal tanto para el hospital de Valdebebas como para el de Ifema, ha avanzado que se va a utilizar "una fórmula que funcionó en el mes de marzo y en el mes de abril, que fue activar primero con personas que estén dentro de esa red de hospitales que quieran trabajar en el hospital, una parte de voluntariado, y así crear equipos que se puedan activar según la situación así lo requiera".



"Es cierto que la escasez de médicos es un problema del Sistema Nacional de Salud, que no solo es un problema de la Comunidad de Madrid, y si no hay esos médicos habrá que buscar la solución con los que ya tenemos dentro del Servicio Madrileño de Salud", ha apostillado.



Escudero ha recalcado que "hubo muchos voluntarios en el Hospital de Ifema de hospitales y de atención primaria principalmente", y que "esas personas que quieran tener esa activación cuando lo requiera la situación" son con las que se pretende conseguir los recursos humanos "suficientes para dar una buena asistencia sanitaria".



En cuanto a la posible reapertura de Ifema, el consejero ha señalado que "tampoco hay que verlo como algo dramático", y que si lo requiere la situación asistencial se producirá. "Si tenemos que activar los recursos hay que verlo con absoluta naturalidad y siempre por dar esa respuesta que merecen los madrileños", ha agregado.