España.-Cvirus.- Gobierno catalán recomienda no viajar a Madrid y controlará la llegada de madrileños a aeropuertos y estaciones

21/09/2020 El presidente de la Generalitat Quim Torra, en un acto de Creu Roja POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA SALUD DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS



BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este lunes que la Generalitat recomienda a los catalanes no viajar a la Comunidad de Madrid si no se trata de un caso excepcional, y ha mostrado su solidaridad y apoyo ante la situación "crítica".



En su intervención en el acto de balance de la campaña de Cruz Roja para sensibilizar por covid-19, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "medidas más drásticas" como que no se permita viajar fuera de la comunidad a nadie con síntomas de covid-19.



Torra ha explicado también que se implantará un control de temperatura en los aeropuertos y estaciones de trenes catalanas, donde pueden llegar viajeros procedentes de Madrid, pero ha pedido que sea la Comunidad de Madrid quien "tome las medidas necesarias" para que esto no sea necesario.