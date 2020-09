España.- Ayuso pide una ley orgánica para pandemias y realizar testeos en zonas vulnerables de la Comunidad como Barajas

21/09/2020 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece una rueda de prensa tras su reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la sede de la Presidencia regional, en Madrid (España), a 21 de septiembre de 2020. El objeto de la cita ha sido abordar la crisis sanitaria del coronavirus y doblegar la curva en la Comunidad de Madrid. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



La presidenta celebra la "nueva etapa" con el Gobierno central y subraya que "se trata de salvar vidas"



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una ley orgánica para pandemias, que sirva de "paraguas" a las autonomías, así como realizar testeo en zonas vulnerables de la Comunidad, como el aeropuerto de Barajas.



Estas son dos de las exigencias que la dirigente madrileña ha trasladado al presidente en la reunión que han mantenido, en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad, y en la que han acordado poner en marcha un 'espacio de cooperación' con el objetivo de frenar la pandemia.



"Necesitamos actuaciones", ha subrayado la presidenta autonómica. Así, también le ha solicitado que se pongan en marcha "incentivos" para que médicos acudan a España a trabajar, dada la escasez que, a su parecer, sufre el país, así como un plan a seis y diez años para que se puedan cubrir en el futuro las jubilaciones masivas que se van a producir en la sanidad.



Además, Ayuso ha solicitado "más recursos económicos". En este sentido, ha explicado que gracias al primer fondo del Gobierno, junto con los recursos autonómicos, han podido hacer contrataciones extraordinarias de sanitarios y profesores y durante 2021 tendrán que hacer lo mismo.



"Pensamos que la pandemia iba a durar menos pero sigue entre nosotros. A mitad de curso no podemos quedarnos sin profesores, no podemos quedarnos sin sanitarios y vamos a tener que hacer un refuerzo en este sentido", ha apuntado.



Por otra parte, Ayuso considera prioritario impulsar "un plan de movilidad" porque esta es "la clave". Según la jefa del Ejecutivo autonómico, "hay que tener en cuenta la situación de la Comunidad, donde se realizan cada día 15 millones de desplazamientos, de los cuales seis son por estudio o por trabajo, y por tanto son inaplazables". Así, ha deslizado la posibilidad de establecer hospitales de campaña en diversos puntos.



Respecto a la normativa estatal para pandemias, Ayuso ha hecho hincapié en que si no se legisla se está ante una "flagrante dejación de funciones" y ha pedido claridad frente a las bajas laborales así como para el "absentismo laboral".



Ayuso también ha pedido la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de desinfección, en materia sanitaria, pero sobre todo que los agentes ayuden para que se cumplan las medidas que se aplican.



Asimismo, ha propuesto poner en marcha juzgados Covid, ante "tantos expedientes que van a llegar a los mismos", fondos Covid para los ayuntamientos o incidir en la gestión de datos entre autonomías y países. "CALDO PERFECTO" PARA EL VIRUS



"Nueve de las diez regiones más afectadas en Europa son españolas, estando Madrid a la cabeza y esto nos hace preguntarnos sobre todo por qué. Somos una comunidad que es un caldo perfecto para un virus como este por nuestra densidad de población, por nuestro modo de vida, por nuestra movilidad... son los factores idóneos para un virus de estas características", ha declarado.



Ayuso, que ha celebrado la "nueva etapa" de colaboración, ha reivindicado que "Madrid es España" y por ello solo con "actuaciones conjuntas", bajo un paraguas nacional, se va a poder sacar adelante la situación que genera el coronavirus.



La presidenta madrileña ha defendido que la Comunidad tiene "desde marzo su propia estrategia" pero sin el paraguas estatal es díficil porque como autonomía carecen de competencias básicas y de recursos nacionales.



"Ahora mismo aunque la presión hospitalaria no esta a la cabeza, no nos podemos conformar. Tenemos que parar este contagio y para ello estamos poniendo en marcha otras medidas que son muy difíciles pero que estamos seguros que en una o dos semanas vamos a ver su resultado", ha declarado.



La presidenta madrileña ha celebrado el "punto de encuentro" y el empezar a trabajar con el Gobierno central para el plan específico sobre las 37 zonas, que han visto desde este lunes restringida su movilidad.



"Se trata de salvar vidas por eso lo primero que le quiero decir a todos los ciudadanos de estas zonas es que estamos aquí para salvar vidas, que confíen en nosotros", ha señalado, al tiempo en el que ha remarcado que la Comunidad de Madrid no ha dejado de trabajar "ni un solo día".



Entre otras medidas, ha recordado la puesta en marcha del hospital de Ifema, test a profesores, el material sanitario adquirido o la construcción del nuevo hospital de pandemias. De hecho, ha aprovechado para invitar al presidente a su inauguración. "Madrid sabe lo que tiene qeu hacer, pero le faltan recursos", ha sentenciado.