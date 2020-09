El presidente de Chile insta a la ONU a "modernizarse" para enfrentar amenazas

En la imagen, el presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/Justin Lane/Archivo

Santiago de Chile, 21 sep (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó este lunes a "modernizar" la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para enfrentar los "desafíos y amenazas" del mundo actual, en su intervención en la sesión especial de la Asamblea General de la institución por la celebración de su 75 aniversario.

"Requerimos una profunda modernización de Naciones Unidas que le permita actuar de forma mas rápida y eficiente, que permita la unidad y colaboración de las naciones y no la división y confrontación", declaró el mandatario de manera telemática.

El presidente señaló que para "sobrevivir a las amenazas que afectan hoy a muchos países" es necesario que el organismo recupere la "capacidad de prevenir una crisis" y fortalezca las instituciones de sus Estados miembros.

"Todos somos responsables de modernizar la organización para enfrentar nuevos desafíos, de lo contrario podría terminar como la Liga de las Naciones, un triste símbolo de un pasado que ya se fue", agregó.

Piñera destacó el reto de reformar el Consejo de Seguridad, el máximo órgano de Naciones Unidas, actualmente integrado por cinco potencias: China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido.

"Ya no responde a las necesidades ni desafíos de tiempos actuales. Es necesario un Consejo que sea más representativo de los diferentes continentes, incluyendo América Latina, África o Asia", señaló.

El mandatario apuntó también a la necesidad de avanzar "con determinación" hacia el desarme nuclear, el combate contra el terrorismo, los extremismos violentos y los conflictos armados.

En su intervención, también aprovechó para repetir su habitual discurso sobre la importancia de "regular" la migración para que sea "ordenada y segura", y que ha servido al mandatario para defender en los últimos meses la aprobación de un proyecto de ley que busca endurecer las fronteras chilenas.

Piñera también aludió a la "amenaza del cambio climático y el calentamiento global" y afirmó que "está poniendo en riesgo la supervivencia humana en el planeta Tierra".

Durante su discurso, el presidente agregó que también es necesario mejorar el acceso a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el agua potable, y mostró especial preocupación por los países más vulnerables.

"Todos estos son desafíos que requieren soluciones multilaterales que ya no son una opción, sino que constituyen una verdadera necesidad", aseveró.

También hizo un llamado a fortalecer la "solidaridad interna y el compromiso" para lograr un "desarrollo y una paz sostenible".

"Los pueblos no sólo deben estar unidos por el libre comercio, es la preservación de la paz, la seguridad y el respeto de valores fundamentales lo que llevó a formar Naciones Unidas", concluyó.

Debido a la crisis sanitaria del coronavirus, el aniversario de las Naciones Unidas que se iba a celebrar de forma presencial en Nueva York, ha reunido este año de forma virtual a los líderes mundiales en la Asamblea General, que arrancan oficialmente este martes.