El Palmeiras cede un empate ante Gremio y se aleja del líder, Atlético Mineiro

Río de Janeiro, 20 sep (EFE).- Palmeiras vencía por 0-1 en su visita a Gremio, pero en el último minuto del partido cedió el empate a un gol y perdió la ocasión de acercarse a Atlético Mineiro, del argentino Jorge Sampaoli, que destronó a Internacional y asumió como líder del Campeonato Brasileño tras vencer a Goianiense por 3-4.

Con 21 enteros Mineiro se ubica en la cima, seguido de Internacional, que luego de ser derrotado por Fortaleza por 1-0 cayó a la segunda posición.

Los verdes, con 18 unidades, cayeron al cuarto puesto por diferencia de goles con Sao Paulo, que le antecede y es tercero.

El encuentro entre Palmeiras y Gremio en Porto Alegre no ofreció muchas posibilidades de gol en el primer tiempo, pese al buen desempeño de los equipos, que volvieron con una mejor estrategia en el complementario.

El marcador se abrió con el gol del centrocampista Rafael Veiga a los 70 minutos tras recibir un pase del lateral uruguayo Matías Viña y lanzar un tiro que no pudo atrapar Vanderlei.

El descuento de los azules llegó casi al final del partido con la anotación que de cabeza hizo el delantero Ferreira.

Gremio sumó 13 puntos y permaneció en la décima segunda casilla.

En el otro partido que podía afectar aún más al Internacional, el Vasco da Gama, que era el único capaz de superar por diferencia de goles al Colorado, cayó por 1-0 frente al Coritiba gracias a un tanto de penalti cobrado por Luis Flavio de Oliveira tras una falta cometida por el lateral Pikachu contra el delantero Robson.

Con evidentes fallas técnicas, el encuentro solo empezó a mostrarse dinámico al final del primer tiempo cuando el artillero argentino Germán Cano hizo varios intentos, sin ningún resultado.

Tras la derrota, Coritiba sumó 11 puntos y subió 3 puestos hasta la decimosexta posición, mientras que Vasco cayó dos puestos ubicándose en la quinta plaza, con 17 enteros.

En otro encuentro de la jornada, el Santos, que merecía la victoria, no logró vencer al Botafogo en un partido que terminó sin anotaciones, pero con participación destacada de los delanteros Arthur Gomes y Kaio Jorge.

Así las cosas, Botafogo ya suma siete empates durante el campeonato y con 10 puntos se ubica en la décima octava posición, mientras que el Santos con 16 enteros, cae a la séptima plaza.

La jornada la cerró el encuentro entre el Sport Recife y el Fluminense donde los nordestinos ganaron en casa por 1-0 en un partido que debió darle la vitoria al Fluminense por un mejor desempeño.

El único gol del partido fue marcado por el delantero Hernane Brocador al cobrar un penalti en el minuto 12 por una falta cometida por el lateral Egidio.

Con el triunfo, el Sport Recife sube cuatro puestos y llega a la décima posición con 14 puntos, mientras que Fluminense cae a la novena plaza, por diferencia de goles, con 14 enteros.