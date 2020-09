El chileno Ureña lleva al América de Cali al triunfo en una Liga liderada por Pasto

Rodrigo Ureña Reyes (d) de América patea el balón durante un partido de la Copa Libertadores entre Universidad Católica y América, celebrado en el estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago (Chile) ekl pasado mes de marzo. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Bogotá, 20 sep (EFE).- El volante chileno Rodrigo Ureña condujo este domingo al América de Cali en la victoria 2-1 frente al Atlético Bucaramanga, que le permitió sacudirse de los malos resultados que lo persiguieron en la Copa Libertadores y en la Superliga.

Aunque América, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, no encuentra todavía un patrón de juego logró dejar atrás los reveses sufridos ante Junior que le arrebató el título de la Superliga y frente a Internacional brasileño (4-3) en la Copa Libertadores.

En otros lances de la novena jornada de la Liga colombiana que disputan 20 equipos, Deportivo Pasto superó 2-0 a Jaguares y se convirtió en el líder de la Liga con 17 puntos.

Escoltan a Pasto, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Alianza Petrolera, con 16 unidades cada uno.

Estas son algunas de las claves de la novena jornada.

GANAR PARA VOLVER A CREER

El zurdazo del chileno Ureña le abrió la senda de la victoria al América de Cali que busca la brújula que lleve a buen puerto porque, pese a que tiene básicamente la misma nómina que tenía el brasileño Alexandre Guimaraes, no logra los resultados que busca.

El técnico Cruz Real hizo movimientos variantes para refrescar la plantilla considerando que el próximo miércoles volverá a la Copa Libertadores ante Universidad Católica al que recibirá en el estadio Pascual Guerrero de Cali, lance que debe ganar para seguir con aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

De momento, La Mechita es séptimo en la tabla de clasificaciones con 15 unidades, en tanto que Bucaramanga es casilla 14 con 8 puntos.

GOL OLÍMPICO

El uruguayo Matías Mier le dio brilló al triunfo 4-0 de su equipo La Equidad ante Boyacá Chicó, en el que anotó un gol olímpico a escasos 10 minutos del cierre del compromiso.

Mier cobró un tiro de esquina y con su pierna izquierda le dio el suficiente efecto al balón para que se fuera al fondo de la red ante la impotencia del arquero Pablo Mina.

A propósito de goles olímpicos el fallecido argentino Ernesto 'Cococho' Álvarez, que jugó con Deportivo Cali, hizo ocho goles olímpicos, que es récord en Colombia.

"Cococho" Álvarez tuvo un doble paso por el Deportivo Cali, el primero, de 1976 a 1978, y el segundo de 1979 a 1983.

LIDERATO PARA PASTO

Deportivo Pasto derrotó a Jaguares 2-0 con lo que asumió el liderato de la Liga colombiana que regresó después de casi seis meses debido a las restricciones impuestas por el Gobierno para reducir la expansión de la pandemia del coronavirus.

Danilo Arboleda y Ederson Moreno marcaron los dos tantos con los que el conjunto pastuso ganó pero que, sin embargo, fueron celebrados a la distancia por los seguidores ya que los partidos se disputan sin la presencia de público.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA

Millonarios e Independiente Santa Fe, dos de los tres equipos de Bogotá, vivieron una jornada opuesta porque mientras los Embajadores perdieron en Bogotá los Cardenales ganaron a domicilio.

Los Santafereños, dirigidos por el colombiano Harold Rivera, saborearon la victoria con dianas de Fainer Torijano y Jerson González, mientras que Diego Álvarez igualó momentáneamente para los dirigidos por el argentino Néstor Craviotto.

Ahora Santa Fe tiene 16 puntos, uno menos que el líder Deportivo Pasto, y los mismos que Deportes Tolima, Alianza Petrolera y Junior.

Mientras tanto, Millonarios sucumbió 1-3 ante Once Caldas que se repuso de un 0-1 y logró capitalizar las oportunidades de gol que tuvo.

El empate para los Blancos lo hizo el paraguayo Roberto Ovelar, mientras que el triunfo estuvo en los pies de los colombianos Elvis Mosquera y Andrés Correa.

Once Caldas es sexto con 15 puntos, mientras que Millonarios es casilla 16 con 7 enteros.