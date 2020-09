EL BCE ha reforzado la lucha contra el blanqueo con unidad de coordinación

EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo

Fráncfort (Alemania), 21 sep (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) informó este lunes a EFE de que "ha reforzado recientemente la lucha contra el blanqueo a través de una unidad de coordinación para los casos en los que el supervisor descubre indicios que pueden ser sospechosos".

El BCE asegura que no es la autoridad competente sobre blanqueo de dinero, sino que son las autoridades nacionales.

"No obstante, y ya que el blanqueo de dinero puede afectar al funcionamiento y sostenibilidad de los bancos, el BCE coopera con las autoridades nacionales y europeas", añadió la entidad.

En caso de descubrir un caso sospechoso, lo comunica a las autoridades competentes para que investiguen.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por siglas en inglés) ha asegurado en un amplio reportaje que documentos filtrados muestran que los bancos JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon continúan blanqueando dinero.

El BCE hace hincapié en que el blanqueo de dinero puede suponer "riesgos significativos para los propios bancos y su viabilidad".

En julio de 2018 entró en vigor en la Unión Europea (UE) la quinta directiva contra el blanqueo de dinero.

Las autoridades supervisoras europeas ha creado varias iniciativas para intensificar la cooperación entre ellas y las autoridades nacionales contra el blanqueo de dinero.