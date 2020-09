"El agente topo" representará a Chile en la carrera por el Goya 2021

La directora chilena Maite Alberdi posa hoy durante la presentación de su documental "El agente topo", en Santiago (Chile). EFE/Elvis González

Santiago de Chile, 21 sep (EFE).- El documental "El agente topo", de Maite Alberdi, representará a Chile en la carrera por el Goya a la mejor película iberoamericana en la edición 2021 del galardón que entrega la Academia del Cine de España, informó este lunes el subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva.

El filme cuenta la historia de un detective privado que contrata a un hombre de 83 años para que se infiltre en el interior de una residencia de ancianos e investigue el caso de una clienta que necesita saber cómo tratan a su madre al interior de ese recinto.

Dentro del hogar de ancianos, el "topo" se da cuenta de que no le importa tanto su misión como las personas que va conociendo.

"Me enorgullece contribuir a que el cine chileno se siga visibilizando, luciendo y poniendo temas sociales en agenda de otros territorios. 'El agente topo' es una película que tiene productores españoles y distribución en España, ha sido un recorrido de trabajo con nuestro equipo español y esperamos conseguir la nominación", dijo Alberdi tras conocer la elección de su filme.

El anuncio tuvo lugar en un acto en la residencia del embajador de España en Chile, Enrique Ojeda, y contó también con la presencia de Giancarlo Nasi, presidente de la Academia de Cine de Chile, institución que por primer año eligió la película que buscará la nominación al Goya, tarea que antes realizaba el Ministerio de las Culturas.

"POTENTE" RECEPCIÓN INTERNACIONAL

La cinta, producida por Marcela Santibañez, de Micromundo, cuenta también con financiación de Alemania, España, Estados Unidos y Holanda, y se estrenó el pasado enero en la sección oficial del Festival de Sundance despertado el interés internacional desde sus inicios.

Esta semana será proyectada en la sección "Perlas" del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

"Es una película bastante universal (...), una historia insólita que funciona emotivamente porque todos tenemos una relación con nuestros padres o nuestros abuelos, por eso ha calado hondo y la recepción ha sido potente", dijo Alberdi a Efe.

Al tener coproducción de varias países, el largometraje se aseguró el estreno en cines en esos territorios y pese a la pandemia y los confinamientos, Alberdi dijo estar sorprendida de la cantidad de gente que ha visto en este tiempo el documental, tanto de forma presencial como en línea.

VISIBILIZAR A LA TERCERA EDAD

La premisa inicial de la directora era hacer un documental de cine negro. A partir de ahí descubrió la figura de las personas que trabajan de infiltrados tratando de vivir otra vida en casos cotidianos y llegó a la historia de este "topo" de la tercera edad, haciendo finalmente del film una observación de este estrato de población.

Alberdi dijo que la sociedad ha propiciado el aislamiento y la no integración de los adultos mayores y que si bien hay una deuda en el sistema de pensiones, la problemática va más allá de lo económico.

"Cuando yo filmé la película tenía un foco más de concienciar a la gente sobre estos temas, pero en los dos últimos años, por razones políticas y por manifestaciones sociales estos temas han empezado a aparecer en Chile, y ahora con la pandemia las residencias de ancianos visibilizaron. Hoy entonces ya no es sólo visibilizar sino profundizar en una visibilización que ya está", expresó la documentalista.

Es la segunda vez que un filme de Alberdi representa a Chile en el camino a la gala de los Goya, donde su documental "La once" llegó a lograr la nominación efectiva en la edición 2016 de los galardones, estatuilla que finalmente fue para la argentina "El Clan", de Pablo Trapero.

Alberdi ha dirigido también los documentales "El salvavidas" (2011) y "Los niños" (2016).

El cine chileno cuenta hasta la fecha con cuatro Goyas y 17 nominaciones, la última de ellas en la edición de este 2020 con la película "Araña", de Andrés Wood.