Economía.- HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank caen un 5% en Bolsa tras las acusaciones de blanqueo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los bancos HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank han registrado este lunes caídas de más del 4% en Bolsa tras la publicación durante el fin de semana de una serie de informaciones elaboradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en las que se afirma que dichos bancos no establecieron los controles necesarios para evitar el blanqueo de capitales a través de su sistema.



En concreto, HSBC ha iniciado la jornada con un descenso del 3,10%, situándose en los 2,96 libras, desde las 3,04 en las que cerró el viernes. Sin embargo, durante las primeras horas de cotización ha mantenido su descenso y ha llegado a situarse en las 2,88 libras, un 5,11% menos que el cierre anterior.



De su lado, Standard Chartered ha llegado a registrar una caída de hasta el 4,98%, al situarse en los 3,41 libras, frente a las 3,59 del viernes. De entre los tres bancos británicos mencionados en la investigación, el que más ha caído ha sido Barclays, que acumula un descenso del 6,34% este lunes, situándose en los 0,91 libras, desde las 0,97 del viernes.



Deutsche Bank, que había registrado una cotización de 7,5 euros en la apertura (-2,8%), ha alcanzado un mínimo en lo que va de jornada de 7,22 euros (-5,9%). Commerzbank, la otra entidad alemana mencionada en la investigación, ha llegado a caer un 3,64%, hasta 4,32 euros. Société Générale, que también aparece en las informaciones publicadas, registra este lunes una caída en Bolsa del 5,83%, hasta los 11,89 euros.



La investigación ha sido publicada por el ICIJ, el mismo organismo que desveló 'Los papeles de Panamá', la corrupción en la petrolera estatal angoleña, Sonangol, o la represión del Gobierno chino contra la minoría uigur.



De acuerdo con los documentos obtenidos por el ICIJ, una serie de grandes bancos procesaron transacciones por valor de dos billones de dólares (1,697 billones de euros) entre 1999 y 2017 pese a ser conscientes de que eran sospechosas de formar parte de algún tipo de delito financiero, como el blanqueo de capitales, corrupción, fraude, crimen organizado y financiación del terrorismo.



Los documentos en los que se basa la investigación del ICIJ fueron elaborados por los propios bancos y se presentaron ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), una agencia del Gobierno encargada de combatir delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.



Según los datos de la investigación, Deutsche Bank informó a las autoridades de que había procesado pagos sospechosos por valor de 1,3 billones de dólares (1,103 millones de euros), mientras que JPMorgan informó en ese mismo periodo de tiempo de transacciones sospechosas por valor de 514.0000 millones de dólares (436.281 millones de euros).



Standard Chartered procesó 166.000 millones (140.900 millones de euros), seguida de Bank of New York Mellon, con 64.000 millones de dólares (54.532 millones de euros); Barclays, con 21.700 millones de dólares (18.416 millones de euros); Société Générale, con 8.500 millones de dólares (7.213 millones de euros); HSBC, con 4.500 millones de dólares (3.819 millones de euros) y Commerzbank, con 1.700 millones de dólares (1.442 millones de euros).