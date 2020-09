Dueña de TikTok quiere valoración de US$60.000 millones: fuentes

(Bloomberg) -- La compañía china ByteDance Ltd. quiere una valoración de la aplicación de vídeos cortos TikTok de US$60.000 millones en el acuerdo de compra de participaciones por Oracle Corp. y Walmart Inc. debido a temores de seguridad de EE.UU., según una persona familiarizada con el asunto.

Oracle y Walmart tienen derecho a comprar un 12,5% y un 7,5% respectivamente de TikTok Global, un negocio constituido recientemente, en virtud de un acuerdo que obtuvo la aprobación del presidente Donald Trump, dijo la persona, quien pidió que no se revelara su identidad ya que las negociaciones son privadas. Las dos compañías pagarían un total de US$12.000 millones por sus participaciones si aceptan ese precio inicial.

La valoración final no se ha concretado ya que las partes están trabajando en la estructura de capital y las medidas para la seguridad de los datos, dijo la persona. Aún se está trabajando en las condiciones y la valoración propuesta podría cambiar. Pekín también deberá aprobar el acuerdo, aunque se dice que los reguladores favorecen cualquier transacción en la que ByteDance mantenga el control de sus valiosos algoritmos de recomendación y otra tecnología patentada.

ByteDance estuvo presionada a llegar a un acuerdo con TikTok cuando Trump amenazó con prohibir la aplicación en EE.UU. por motivos de seguridad nacional. Microsoft Corp. presentó una propuesta para la compra total del servicio, pero ByteDance se inclinó por la oferta de Oracle en la que la matriz china mantendrá una participación mayoritaria sólida.

“Aprobé el acuerdo en su concepto”, dijo Trump a los medios de comunicación el sábado cuando salía de la Casa Blanca para un mitin de campaña en Fayetteville, Carolina del Norte. “Si lo logran, genial. Si no lo logran, también está bien”.

ByteDance y los representantes de Oracle no respondieron a solicitudes de comentarios.

Nota Original:TikTok Owner Is Said to Seek $60 Billion Value in U.S. Deal (2)

