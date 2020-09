Diego Aguirre: "En el Barça se buscaron culpables y le cayó a Luis Suárez"

Imagen facilitada por el equipo Al-Rayyan de su nuevo entrenador Diego Aguirre con motivo de la entrevista concedida a Efe. EFE/Al-Rayyan

Londres, 21 sep. (EFE).- A Diego Aguirre apenas le quedan unos días de vacaciones que disfrutar en su querida Montevideo, esa que dejó atrás para visitar los banquillos de medio mundo y a la que recurre siempre que puede, ya sea de viaje o para visitar a su amado Peñarol.

Ahora dirigiendo en el Al-Rayyan de la liga catarí, donde ha sido elegido mejor entrenador de la competición, Aguirre aparca durante unos minutos sus vacaciones para atender a Efe por teléfono y repasar la actualidad del fútbol uruguayo, en primera plana por la situación de jugadores como Luis Suárez.

Pregunta: ¿Cómo de diferente es el fútbol en Catar?

Respuesta: El fútbol en Catar es bastante particular, pero ha evolucionado mucho últimamente. Yo he estado en dos etapas aquí, hace diez años y ahora, desde hace un año, y veo una evolución muy grande. Han llegado grandes jugadores, muy buenos entrenadores y se está haciendo una gran selección de Catar, donde hay muchos españoles.

Creo que hoy el fútbol catarí es competitivo. Sobre todo porque le han metido mucho dinero, pero también porque le han puesto mucha cabeza y están logrando los objetivos y apuntando al Mundial, que es el gran objetivo del país.

P: ¿Qué ha aprendido allí?

R: Como persona he aprendido la experiencia de vivir una cultura completamente distinta con una religión diferente, con idioma distinto, eso ya te hace crecer mucho como persona y que la experiencia por sí sola merezca la pena.

Después como entrenador tuve la oportunidad de compartir con jugadores de gran nivel que han pasado por aquí y me ha dado la posibilidad de intercambiar el día a día con jugadores de mucha experiencia, de nivel de selección. También con el resto de los entrenadores, que nos intercambiamos muchas ideas, como con Xavi Hernández, al que he tenido la suerte de conocer y seguramente va a ser el técnico del Barcelona algún día.

P: ¿Cómo ha visto al Xavi entrenador y cómo son sus equipos?

R: Muy bien. Le he visto muy bien. Su equipo juega muy bien y tiene una idea clara. No tengo duda de que tiene la capacidad y la personalidad para ser un gran entrenador.

P: ¿Y para llegar al Barcelona pronto?

R: Creo que es algo natural. Desde fuera me parece algo natural por la figura que ha sido para el Barcelona y porque creo que tiene las condiciones adecuadas para ello.

P: Hablaba de grandes jugadores a los que ha entrenado, ¿quién le ha sorprendido más?

R: Si te hablo de los que tengo ahora, te hablaría de Marcano, que ha venido del Sevilla y es muy bueno. Es de los que contagia mucho al equipo, con mucha personalidad. Y Brahimi del Oporto, que tiene mucha calidad.

En épocas anteriores he tenido la posibilidad, sobre todo de dirigir a jugadores sudamericanos de mucho nivel, como Lisandro López, Nené... El trabajar con jugadores de tanta calidad me ha ayudado mucho.

P: ¿En qué punto cree que está el debate entre si es mejor el fútbol sudamericano o el europeo?

R: Es una pregunta difícil porque da lugar a muchas opiniones, pero sigo creyendo que aún el talento o la calidad individual sigue siendo un poco superior en el jugador sudamericano. Pero por otro lado, el jugador europeo lo compensa con una gran disciplina táctica, como que comprende más el juego y eso ha equilibrado las cosas.

El poderío económico de Europa hace que los sudamericanos vayan para allá y se acaba combinando lo económico con los mejores jugadores. Hoy en día las selecciones sudamericanas están prácticamente representadas en los equipos europeos.

P: Luego esos jugadores sudamericanos llegan a Europa para hacerse importantes. Está el caso de Fede Valverde en el Real Madrid, de José María Giménez, en el Atlético de Madrid, y de Luis Suárez, en el Barcelona.

R: Lo de Uruguay es bastante milagroso por la poca población que tenemos y el nivel de jugadores que salen. Y si repasas, el resto de jugadores de la selección están jugando en la máxima élite en Italia, en Inglaterra... Para nosotros los uruguayos es un orgullo ver a los grandes equipos siempre con algún compatriota.

P: El caso de Luis Suárez quizás un poco extraño en las últimas semanas, con esa salida que si sí que si no del Barcelona. ¿Lo ve con nivel para seguir siendo el 'nueve' del Barcelona?

R: Para mí es un grandísimo jugador y los números hablan por sí solos. Después el fútbol es muy cruel y las críticas son apresuradas. Creo que tiene todas las condiciones para seguir jugando en el Barcelona, porque para mí es un clase A. Se buscaron culpables por la situación difícil en el Barcelona y le cayó a Luis Suárez. Tiene mucho para dar todavía.

P: Sobre Fede Valverde, que fue una de las revelaciones de la pasada temporada, ¿Qué se dice en Uruguay?

R: Se le tiene mucho cariño porque es muy simpático. Es muy joven y prácticamente no jugó mucho en Uruguay, unos pocos partidos en Peñarol y ya. Estamos todos encantados por cada vez que juega porque tiene una calidad y una clase enorme. Muy poca gente llega a jugar en el Real Madrid y él lo hace sin ningún tipo de problema y en buena forma. Su surgimiento ha sido espectacular y para el fútbol uruguayo es muy importante porque es un futbolista para la selección durante muchos años.

P: Con su estrecha relación con Peñarol, ¿en algún momento le hablaron de que estaba naciendo una estrella con Valverde?

R: Me lo comentaron en su momento porque se hablaba de una promesa, se hablaba de un jugador de mucho futuro. Pero lo que pasa es que se dice eso y luego no es una realidad. Fede es de los pocos que lo consiguió y se consagró en el fútbol mundial.

P: Volviendo un poco a usted, ¿le gustaría volver a Europa a entrenar?

R: Estoy tranquilo y sigo ligado a este proyecto. He tenido la oportunidad de entrenar a grandes equipos en Sudamérica, sobre todo en Argentina y Brasil, así que estoy tranquilo, disfrutando de este momento, y esperando que puedan llegar cosas en el futuro. Pero por ahora estoy bien.

P: España y la MLS le atraen...

R: Ni que hablar que el fútbol español es espectacular y a cualquier entrenador le gustaría ir ahí. Es muy diferente a la MLS, que ha tenido un gran crecimiento, también puede llegar a ser un desafío, por la parte profesional y por la parte personal. No se puede separar el fútbol de esa experiencia de vida y familiar que te da también el fútbol estadounidense. Es un mercado que surge con mucha fuerza y que puede ser una de las posibilidades.

Yo me ilusiono con muchas cosas, pero trato de focalizarme en lo de hoy y después no tengo dudas de que voy a tener buenas oportunidades, como he tenido hasta ahora.

P: ¿Qué retos se plantea ahora mismo Diego Aguirre?

R: El reto nos lo tenemos que plantear todos porque esta situación de la pandemia nos golpeó fuerte. Nos arrancó de toda la normalidad en la que vivíamos y tenemos que volver a tener una vida normal y nosotros ayudar en todo lo que podamos. Estamos todos un poco perdidos o 'desnorteados' por lo que ha ocurrido y por lo que puede ocurrir. El fútbol y todo en general pasó a un segundo plano por ahora.

Manuel Sánchez Gómez