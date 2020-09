Desconecta.- La melena que luce esta adolescente es en realidad una peluca de su madre

21/09/2020 La melena que luce esta adolescente es en realidad una peluca de su madre . MADRID, 21 sep. (EDIZIONES) El universo de las pelucas no se limita, como muchos pueden pensar, a cuatro mechones mal puestos en un gorro de piscina de color carne. Las pelucas en la actualidad han avanzado tanto en calidad y en variedad que hace mucho tiempo que su uso ha dejado de esconderse. SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO/ANA MELLO



MADRID, 21 sep. (EDIZIONES)



El universo de las pelucas no se limita, como muchos pueden pensar, a cuatro mechones mal puestos en un gorro de piscina de color carne. Las pelucas en la actualidad han avanzado tanto en calidad y en variedad que hace mucho tiempo que su uso ha dejado de esconderse.



Es un secreto a voces que el truco de las famosas de Hollywood para lucir siempre 'de peluquería' es el uso de pelucas. Las Kardashian, Ariana Grande, Rihanna o Beyoncé son solo algunas de las celebrities que han recurrido en numerosas ocasiones a la estética de una peluca para mantener esos cambios de look tan radicales en los que un día están rapadas y al otro lucen una melena de color rosa.



Y ahora ese "secreto" ha llegado a la calle para uso y disfrute de la mayoría de los mortales que, poco a poco, van descubriendo sus bondades a la hora de lucir impecable.



Un ejemplo de ello es el de Ana Mello, una joven de 18 años, que quiso probar primero la peluca que se había comprado su madre para explicarle después cómo ponérsela.



https://www.youtube.com/watch?v=xBuFO4ID7f8



Al principio, a la joven de Coconut Creek, no le convenció mucho el aspecto, pero, después de ponerle un pañuelo, la cosa cambió drásticamente.



Ana dijo: "Me sentí bien, el look mejoró mucho después de que le puse el pañuelo. ¡Tenía ganas de salir!"