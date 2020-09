Coronavirus.- La OMS insta a "mover cielo y tierra" para que el acceso a la vacuna sea "equitativo"

18/03/2020 El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comparece en rueda de prensa para informar sobre la evolución de la pandemia de coronavirus. 18 de marzo de 2020. POLITICA SALUD OMS



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a "mover cielo y tierra" para "garantizar un acceso equitativo a las pruebas diagnósticos, terapéuticas y futuras vacunas" contra el COVID-19.



En rueda de prensa, Tedros ha insistido en que el mundo "solo puede salir de este desafío común con un enfoque común". "La OMS tiene tres mensajes clave: primero, la pandemia debe motivarnos a redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y no convertirse en una excusa para no alcanzarlos. Segundo, debemos prepararnos ahora para la próxima pandemia. Y tercero, debemos garantizar un acceso equitativo a las pruebas diagnósticas, terapéuticas y futuras vacunas", ha comentado.



En este contexto, ha pedido a todos los países que "utilicen todos los instrumentos a su disposición para suprimir la transmisión y salvar vidas hasta y después de que tengamos una vacuna". Tedros ha recordado que "cuantos más candidatos de vacuna se prueben, más posibilidades existen de tener una vacuna segura y eficaz".



Por ello, ha reclamado que apoyen la iniciativa COVAX, puesta en marcha junto con la Alianza de Vacunas Gavi y CEPI, que busca un esfuerzo común entre todos los países para que la vacuna llegue a todos los países, también a los más pobres.



"Esto no es caridad. La ruta más rápida para terminar con la pandemia y acelerar la recuperación económica mundial es asegurar que algunas personas sean vacunadas en todos los países. En algunos países las recientes encuestas de opinión muestran que la abrumadora mayoría de las personas apoyan el acceso equitativo a las vacunas", ha insistido, añadiendo que se necesita "un aumento significativo del compromiso político y financiero". "Esto no es solo lo correcto, es lo más inteligente", ha apostillado.



Por su parte, el CEO de la Alianza de Vacunas Gavi, Seth Berkley, ha resaltado que el apoyo de todos los países es "de importancia crítica, ya que significa que cuando se depositen los fondos podremos iniciar el proceso de firma de acuerdos formales con los fabricantes y desarrolladores de vacunas, que son socios en COVAX, para asegurar las dosis necesarias para terminar la fase aguda de la pandemia a finales de 2020".



"Esto significa que el COVAX ya está abierto a la actividad comercial en estos países, además de que los que se unan en los próximos días participarán junto con 92 países de bajos ingresos, que recibirán apoyo para la adquisición de las dosis. Potencialmente tenemos una solución verdaderamente global para un problema global. Tenemos que asegurarnos de que la capacidad de pago no sea una barrera para acceder a las vacunas", ha señalado.



"Hay, en efecto, un largo camino por recorrer. No estamos fuera de peligro. Debemos continuar invirtiendo en investigación y desarrollo crítico y financiar esa investigación y desarrollo. Debemos terminar los ensayos clínicos en curso, ya que, como se ha dicho, debemos concluir acuerdos con la industria para proporcionar la vacuna a través de COVAX y debemos ayudar a los países a prepararse para recibir la vacuna y, por último, debemos tener expectativas realistas sobre la eficacia de la vacuna y sobre el momento de su entrega", ha afirmado también el CEO de CEPI, Richard Hatchett.