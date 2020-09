14/09/2020 Coronavirus.- Colombia supera los 770.000 casos de coronavirus, aunque las personas recuperadas son ya 640.900. El Ministerio de Salud de Colombia ha confirmado este lunes 770.435 casos acumulados, de los cuales 640.900 corresponden a personas que han logrado superar la enfermedad. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Las autoridades sanitarias han informado de 5.359 nuevos contagios, así como 189 fallecidos, lo que significa que 24.397 personas han muerto en Colombia desde el inicio de la pandemia.



Hasta el momento se han realizado más de 3,4 millones de pruebas, mientras que los casos activos superan ligeramente los 103.500.



Las autoridades de Bogotá, epicentro de la pandemia con 254.276 casos acumulados, han anunciado nuevas flexibilizaciones en las medidas de cuarentena que habían estado vigentes en la capital, como la eliminación del ingreso a establecimientos comerciales según las últimas cifras del carné de identidad.



La alcaldesa de la capital, Claudia López, ha anunciado que a partir de este martes no habrá restricciones al comercio al por menor de productos no esenciales, que podrán abrir toda la semana, pero a partir de las 10 de la mañana.



Los responsables de los locales deberán controlar el aforo de los mismos, que no podrá superar el 35 por ciento de su capacidad, y garantizar al menos dos metros de distancia entre sus clientes.



La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida entre las 21 horas de la noche y las 10 de la mañana del día siguiente, salvo cuando vaya acompañada de comida. Si bien los restaurantes podrán operar con cierta normalidad, bares, salas de baile, y discotecas permanecerán todavía cerrados.



Para evitar aglomeraciones en el transporte público, López ha insistido a la empresas en que den prioridad y fomenten el teletrabajo siempre y cuando sea posible, sobre todo para aquellos trabajadores que sufren de enfermedades previas.



Las regiones con más casos acumulados después de Bogotá son los departamentos de Antioquia, con 105.208; Atlántico, con 66.640; y Valle del Cauca, con 57.483 positivos.