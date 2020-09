Cinco cosas que debes saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los temores frente al coronavirus vuelven a aumentar, la Corte Suprema lucha y las acciones bancarias se desploman.

200.000

Las muertes por coronavirus en Estados Unidos están acercándose a 200.000. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), dijo que espera “al menos un ciclo más” del virus antes de fin de año. En Europa, el ministro de Salud de Alemania dijo que la tendencia es “preocupante”, mientras que aumentan las expectativas de una reintroducción de las cuarentenas en Londres. El empeoramiento de la situación, después del optimismo cuando terminaron los confinamientos en el verano, está poniendo nerviosos a los inversionistas. El lado positivo es que el virus es cada vez menos mortal gracias a la mejora de los tratamientos de la enfermedad.

Batalla de la corte

La muerte de Ruth Bader Ginsberg el viernes ha desencadenado una batalla de alto riesgo sobre si cubrir la vacante en la Corte Suprema antes de las elecciones. Se espera que el presidente, Donald Trump, designe un reemplazo esta semana, y ha dicho que probablemente seleccione a una mujer. Se dice que las juezas de la Corte de Apelaciones Amy Coney Barrett y Barbara Lagoa están en su lista. Los demócratas se oponen firmemente a la selección de una nueva ministra antes de las elecciones de noviembre, pero necesitarán el apoyo de cuatro senadores republicanos para detener el proceso. Hasta ahora solo tienen dos. Una amarga batalla en el Senado también puede perjudicar las posibilidades de aprobar pronto cualquier acuerdo de estímulo.

Lavado de dinero

Las acciones de los bancos están sufriendo un golpe esta mañana después de que un informe publicado durante el fin de semana señalara más de US$2 billones en transacciones durante un período de casi 20 años que fueron consideradas como posible lavado de dinero. Las acciones de Deutsche Bank AG bajaron más de 7,5%, mientras que HSBC Holdings Plc cayó a un mínimo de 25 años. JPMorgan Chase también fue uno de los principales bancos nombrados. Entre 2012 y 2015, nueve grandes bancos pagaron un total de US$20.000 millones en multas por lavado de dinero.

Los mercados caen

Los inversionistas se están dando cuenta de un rango de preocupaciones esta mañana y actúan en consecuencia. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific cayó 0,7%, con los mercados de Japón cerrados por vacaciones. En Europa, el índice Stoxx 600 había caído 2,6% a las 5:50 a.m. Las acciones de los sectores bancarios y de viajes estaban entre las con peor desempeño, al tiempo que los 19 grupos industriales estaban en rojo. Los futuros del S&P 500 también cayeron, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue de 0,666% y el oro cayó.

También hoy...

El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago se publicará a las 8:30 a.m., hora de Nueva York. La Reserva Federal celebrará una reunión abierta sobre la Ley de Reinversión Comunitaria a las 10:00 a.m., hora de Nueva York. El gobernador de la Fed, Lael Brainard, se referirá al tema a las 12:00 p.m., hora de Nueva York. El presidente Trump está en actividades de campaña en Ohio, mientras que Joe Biden está en Wisconsin. El director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, y el de Delta Air Lines, Ed Bastian, hablarán más tarde en el Atlantic Festival.

