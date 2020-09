Camerún.- Camerún pone "en alerta" al Ejército ante las protestas convocadas este martes para pedir la dimisión de Biya

01/01/1970 El presidente de Camerún, Paul Biya POLITICA CAMERÚN INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE CAMERÚN



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Camerún ha puesto "en alerta" al Ejército de cara a las protestas convocadas este martes por el principal partido opositor para reclamar la dimisión del presidente, Paul Biya, una jornada en la que se esperan además contramanifestaciones por parte de los seguidores del mandatario.



El Ministerio de Defensa ha emitido un mensaje en el que pide a todas las ramas de las Fuerzas Armadas que "mantengan a su personal en alerta entre el lunes 21 y el jueves 24 de septiembre".



Asimismo, ha pedido a los jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas que "adopten las medidas de seguridad preparatorias ante problemas de orden público", según ha informado el diario 'Journal du Cameroun'.



Asimismo, el ministro de Comunicación, René Emmanuel Sadi, ha reiterado durante la jornada que las movilizaciones han sido prohibidas, citando el coronavirus entre los argumentos esgrimidos por las autoridades para tomar esta decisión.



El ministro de Administración Territorial camerunés, Paul Atanga Nji, ya advirtió la semana pasada contra las manifestaciones y las autoridades han ordenado el despliegue del Ejército para contener las protestas, mientras que los seguidores de Biya convocaron contramanifestaciones.



Por su parte, el ministro de Justicia, Jean de Dieu Momo, acusó al líder del Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC), Maurice Kamto, de "querer llevar a cabo una marcha insurreccional" para intentar derrocar a Biya y alertó del "riesgo evidente" de que estallen enfrentamientos entre opositores y seguidores del presidente.



Momo manifestó que "la Administración tiene la responsabilidad de proteger el orden público y evitar que la minoría de manifestantes del MRC vayan a ser masacrados por la mayoría".



Las protestas han sido convocadas por el MRC, si bien desde entonces otras seis formaciones opositoras han convocado movilizaciones este 22 de septiembre para protestar contra Biya.



El MRC hizo su llamamiento a las protestas en respuesta al decreto de Biya aprobando el 6 de diciembre como fecha para la celebración de las primeras elecciones regionales en el país, contra las que se había pronunciado el opositor en ausencia de un alto el fuego en las regiones de mayoría anglófona de Camerún.



"Es una marcha que supone un preámbulo a próximas marchas que reclamarán la salida de Biya en la hipótesis de que (...) la crisis en (las regiones) Noroeste y Suroeste, pero igualmente las reformas indispensables del sistema electoral no sean adoptadas", ha dicho el portavoz de Kamto, Olivier Bibou Nissack.



Por otra parte, el colectivo de abogados del MRC ha presentado durante la jornada una demanda en Francia contra el Estado camerunés por "torturas y tratamientos degradantes" contra detenidos, tal y como ha recogido Radio France Internationale.



En el centro de las denuncias están seguidores del partido detenidos durante tres manifestaciones en 2019, presentando como pruebas fotografías, vídeos e informes de organizaciones no gubernamentales internacionales.



INCREMENTO DE LA REPRESIÓN



El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para África Central, Lewis Mudge, ha denunciado este mismo lunes que las autoridades han prohibido las protestas en un "poco velado intento" para utilizar la pandemia de coronavirus y las "draconianas" leyes antiterroristas para reprimir el derecho de asamblea.



"Las autoridades de Camerún deben proteger y facilitar el derecho de asamblea, no buscar reprimirlo", ha manifestado. HRW ha recordado que Camerún empezó a retirar en mayo las restricciones impuestas por la pandemia, por lo que ha dicho que usar este argumento contra las manifestaciones "parece ser arbitrario".



Asimismo, ha recordado que el MRC ha recomendado a sus seguidores que planeen participar en las protestas que utilicen mascarilla durante la misma para intentar evitar la propagación del virus.



HRW ha señalado además que durante los últimos 18 meses han sido prohibidas manifestaciones y encuentros de la oposición, incluida la cancelación de una semana de protestas convocadas en 2019 por el MRC a nivel nacional.



Asimismo, ha recordado que en mayo fueron arrestados varios voluntarios de la Survival Initiative, lanzada por Kamto para recaudar fondos para responder a la pandemia, cuando entregaban mascarillas y gel hidroalcohólico en la capital, Yaundé, tras lo que fueron imputados por rebelión y posteriormente liberados.



"Cuando el Gobierno amenaza con tratar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica como un acto de insurrección, está atacando los pilares de una sociedad fundamentada en los Derechos Humanos y el Estado de Derecho", ha criticado Mudge.



"Las libertades y derechos fundamentales, garantizados no sólo por las obligaciones internacionales de Camerún, sino por su propia Constitución, están en riesgo y, si esta represión lleva a manifestaciones más amplias, el excesivo uso de la fuerza y los malos tratos podrían aumentar de forma dramática", ha remachado.