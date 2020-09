ByteDance no puede mantener control de TikTok en acuerdo: Trump

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que podría rescindir su aprobación tentativa de un acuerdo entre Oracle Corp. y ByteDance para crear un nuevo servicio TikTok con sede en Estados Unidos, lo que pone en duda el acuerdo, dado que los medios estatales chinos mostraron reticencia en Pekín.

En una entrevista en Fox News el lunes, Trump dijo que no aprobaría el acuerdo si la compañía china retiene el control de TikTok. Sin embargo, también indicó que esperaba que la influencia china se diluyera con una futura oferta pública de la nueva compañía.

“No tendrán nada que ver con la empresa, y si tienen involucramiento, simplemente no haremos el trato”, dijo Trump, refiriéndose a ByteDance, propietario de TikTok. “Va a ser controlado, totalmente controlado por Oracle, y supongo que se harán públicas y comprarán el resto. Están comprando mucho, y si descubrimos que no tienen control total, entonces no vamos a aprobar el acuerdo”.

Poco después de los comentarios de Trump, Hu Xijin, editor en jefe de Global Times, afiliada al Estado de China, tuiteó que Pekín probablemente rechazaría el acuerdo “porque pondría en peligro la seguridad, los intereses y la dignidad nacionales de China”.

The Global Times es un periódico sensacionalista dirigido por People’s Daily, el diario insignia del Partido Comunista. Los tuits de Hu son seguidos de cerca después de pronosticar acertadamente las medidas anteriores del Gobierno de China, aunque sus declaraciones a veces no reflejan la política oficial.

ByteDance fue presionado para llegar a un acuerdo sobre TikTok en agosto, cuando Trump amenazó con prohibir la aplicación en EE.UU. por preocupaciones de seguridad nacional sobre la recopilación de datos del servicio. Después de que Microsoft Corp. hizo una propuesta para una compra total, ByteDance en cambio recurrió a la oferta de Oracle, en la que la matriz china mantendrá una participación mayoritaria sólida.

ByteDance podría terminar siendo dueño de hasta 80% de TikTok Global, lo que incluiría las operaciones de la aplicación en EE.UU. y el resto del mundo, excluyendo a China.

El viernes, Trump dijo que había aprobado el acuerdo con Oracle y WalMart Inc. “en concepto”.

Bajo la propuesta actual, habrá cinco escaños en la junta directiva de TikTok Global. El director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, se convertirá en director, dijo el minorista en un comunicado. TikTok Global probablemente tendrá su sede en Texas y contratará “al menos” a 25.000 personas, dijo Trump.

La valoración de TikTok ha sido una pregunta inminente tras el choque de Washington y Pekín por las negociaciones. Se estima que el servicio solo para el mercado estadounidense vale entre US$20.000 millones y US$50.000 millones, o incluso más.

TikTok Global tiene la intención de celebrar una oferta pública inicial dentro de 12 meses, dijeron Oracle y Walmart.

Oracle tendrá acceso completo para revisar el código fuente y las actualizaciones de TikTok para asegurarse de que la matriz china de la compañía no use puertas traseras para recopilar datos o espiar a los 100 millones de usuarios estadounidenses de la aplicación, según personas familiarizadas con el asunto. El gigante del software estadounidense ha asegurado que puede proteger los datos de los usuarios TikTok de la influencia extranjera.

Nota Original:Trump Says ByteDance Can’t Keep Control of TikTok in Oracle Deal

©2020 Bloomberg L.P.