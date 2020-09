Bytedance anuncia que TikTok Global lanzará una oferta pública de acciones

La tecnológica china Bytedance anunció hoy que TikTok Global, la nueva compañía que creará su acuerdo con Oracle y Walmart para poder seguir operando en EEUU. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Pekín, 21 sep (EFE).- La tecnológica china Bytedance anunció hoy que TikTok Global, la nueva compañía que creará su acuerdo con Oracle y Walmart para poder seguir operando en EEUU, lanzará una oferta pública de acciones para mejorar su "estructura empresarial y transparencia".

En un comunicado, Bytedance señaló que TikTok Global llevará a cabo una ronda antes de la Oferta Pública Inicial (OPI) que dejará a la compañía china con el 80 por ciento de participación en la nueva empresa.

En la junta directiva de TikTok Global estarán, entre otros, el fundador de Bytedance, Zhang Yiming y el presidente de Walmart, Doug McMillon, además de otros directivos de la compañía china.

Oracle tendrá acceso de seguridad al código fuente de TikTok, aunque el acuerdo no incluye transferencia de algoritmos u otras tecnologías, según la nota.

Bytedance explicó además que los 5.000 millones de dólares de aportación a las arcas estadounidenses para un fondo de educación citados por el presidente de EEUU, Donald Trump, no están relacionados con el acuerdo alcanzado con Oracle y Walmart.

Esa cantidad se basa en estimaciones de los impuestos que tendrá que pagar la compañía durante los próximos años, indica el comunicado.

Walmart y Oracle explicaron el domingo en un comunicado conjunto que el acuerdo preliminar con Bytedance creará una nueva compañía llamada TikTok Global, en la que las dos empresas estadounidenses tendrán un 20 por ciento de participación.

TikTok Global se encargará de proveer los servicios de TikTok a los usuarios en EEUU y "a la mayoría de los usuarios en el resto del mundo", al mismo tiempo que Oracle se convertirá en el proveedor de nube de TikTok, anunciaron ambas empresas.

El acuerdo también estipula que TikTok Global "será propiedad mayoritaria de inversores de EEUU, incluidos Oracle y Walmart", que será una empresa estadounidense independiente, con sede en el país norteamericano y con cuatro estadounidenses entre los cinco miembros de la Junta Directiva.

El Gobierno de EEUU anunció el sábado que retrasaba una semana la aplicación de medidas contra TikTok, que entraban en vigor el 20 de septiembre, después de que Trump diera su "bendición" al acuerdo preliminar para que pueda operar en el país.

Trump anunció horas antes que había dado "su bendición" a un acuerdo con TikTok por el que la red social se asociaría con las compañías estadounidenses Oracle y Walmart, aunque señaló que las negociaciones todavía continuaban.

"He dado mi bendición al acuerdo, si lo logran sería genial y, si no, también estaría bien, pero es un gran acuerdo para EEUU", indicó el presidente, que poco después agregó que aprobaba el acuerdo "en concepto".

Trump afirmó que Oracle y Walmart se asociarían con TikTok, "la seguridad sería del 100 %, estarán empleando nubes separadas y una seguridad muy potente y estarán haciendo una contribución de 5.000 millones de dólares en educación".