Borrell rechaza que apoyar la democracia en Bielorrusia sea una injerencia

Bruselas, 21 sep (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, rechazó este lunes que respaldar la democracia y elecciones libres y justas en Bielorrusia sea una injerencia y pidió un diálogo nacional inclusivo en el país.

"Apoyaremos un diálogo nacional inclusivo y el derecho del pueblo bielorruso a unas elecciones libres y justas", declaró Borrell a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, en el que se abordará la situación en esa república exsoviética tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que la Unión no reconoció por considerarlas fraudulentas.

"Esto no puede ser visto como una interferencia en asuntos internos , porque la democracia y los derechos humanos están en el centro de la identidad de la Unión Europea", insistió

El jefe de la diplomacia comunitaria lamentó que la situación siga "deteriorándose" en Bielorrusia, con "la continua represión contra manifestantes pacíficos que todo el mundo puede ver en las imágenes de televisión".

"Estoy muy impresionado por ello", dijo.

El jefe de la diplomacia comunitaria explicó que este lunes discutirán "cómo apoyar a la población bielorrusa y cómo revisar" la relación con el Gobierno bielorruso "de acuerdo a la situación", teniendo en cuenta que en la UE no se reconoce a Alexandr Lukashenko "como el presidente legítimo", tal y como ya apuntó Borrell la semana pasada ante el pleno del Parlamento Europeo.

Lukashenko, que leva 26 años en el poder, se proclamó vencedor en los comicios de agosto.

Borrell también indicó que los ministros de exteriores se reunieron esta mañana en Bruselas, antes de acudir al Consejo, con la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, quien les informó de los acontecimientos en su país.

"Estamos realmente impresionados por el valor y la perseverancia del pueblo bielorruso, especialmente de las mujeres bielorrusas, que muestran un verdadero sentido de liderazgo", recalcó.

Por su parte, la ministra española de Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, dijo a su llegada al Consejo que hoy la UE dará una "fuerte señal de apoyo a la democracia y los derechos humanos en Bielorrusia".

Sobre la reunión con Tijanóvskaya, dijo que les pidió que la UE "apoye la democracia y los derechos humanos en Bielorrusia, que es algo que España defenderá completamente en el Consejo de hoy".

La UE trató de cerrar el viernes pasado un acuerdo político para sancionar a unas 40 personas que cree vinculadas con el fraude electoral y la represión en Bielorrusia, pero finalmente lo vetó Chipre, que pide por su lado más firmeza ante Turquía por sus prospecciones de hidrocarburos en aguas que considera de su control en el Mediterráneo oriental.

"La reacción de la UE a violaciones de derechos humanos, nuestra reacción a la violación de la soberanía y los derechos de nuestros Estados miembros, de Estados miembros de la UE, nuestra reacción a cualquier tipo de violación de nuestros valores y principios básicos no puede ser a la carta, tiene que ser consistente", declaró a su llegada el ministro chipriota de Exteriores, Nikos Christodoulides.

En cualquier caso, descartó que haya un "punto muerto en la diplomacia": "Estoy aquí, dispuesto a llegar a la decisión política a la que llegamos en el Gymnich", dijo en referencia a la reunión informal de los ministros comunitarios de Exteriores del pasado 28 de agosto en Berlín, en la que ya se comprometieron a adoptar medidas restrictivas contra Bielorrusia.