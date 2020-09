Bogotá levanta casi todas las medidas contra COVID-19 sin descartar rebrote

Un grupo de personas comparte en la plaza del Chorro de Quevedo en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 21 sep (EFE).- Las autoridades de Bogotá levantarán casi todas las medidas de bioseguridad aún vigentes para frenar la velocidad de los contagios por COVID-19, aunque no descartan que haya un nuevo pico de la pandemia, dijo este lunes la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.

"Nuestra situación actual en términos del manejo de la pandemia es relativamente favorable. La pandemia sigue siendo un gran desafío, la posibilidad de tener un segundo pico está siempre latente y lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos para mitigar su gravedad", dijo López en una rueda de prensa.

En la "nueva realidad", como llamó la Alcaldía al paquete de cambios, las autoridades locales dispusieron, entre otras medidas, que a partir de mañana dejarán de regir los turnos por días para el funcionamiento de sectores económicos, así como el "pico y cédula" para el ingreso a establecimientos comerciales según el último dígito del documento de identidad.

Aunque desde mañana todos los gremios económicos podrán retomar todas sus actividades, se mantendrán algunas excepciones para evitar aglomeraciones en el transporte público.

La capital de Colombia, el foco principal de la pandemia, acumula 252.319 de los 765.076 casos positivos del país.

POSIBLE REBROTE

La mandataria destacó que la capital tiene un porcentaje bajo (54 %) de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) destinadas a pacientes con COVID-19, lo que no significa que el coronavirus sea un asunto del pasado.

"El COVID es presente, sigue estando entre nosotros y tenemos que seguirnos cuidando de él, pero (...) la cima de la meseta por la que pasamos, que fue muy difícil y muy dolorosa, ha quedado contundentemente atrás", agregó López.

La alcaldesa advirtió que "es posible que haya un rebrote" y "un segundo pico" por lo que esperan que las nuevas medidas ayuden a tener una segunda ola de contagios menos grave, "relativamente lenta y moderada", de tal manera que no ponga en riesgo las capacidades instaladas en la ciudad.

"Si se dispara el riesgo de contagio como nos pasó en julio, bajo el riesgo de superar nuestras capacidades, tomaremos medidas particulares, pero en este momento creemos que es posible evitar ese escenario con las medidas que estamos anunciando", señaló.

MEDIDAS SANITARIAS

Para no bajar la guardia, la administración intensificará la aplicación del Programa DAR (Detecto, Aíslo y Reporto) para continuar con el seguimiento de casos en los microterritorios que lo requieran según su nivel de afectación.

Además continuará el rastreo de personas sintomáticas y asintomáticas, con aislamiento para todos los casos positivos y sus contactos.

Las medidas para verificar los factores de riesgo de los trabajadores se seguirán aplicando para favorecer el trabajo en casa cuando se presenten antecedentes médicos de riesgo para COVID-19.

NUEVAS ACTIVIDADES

Los sectores que no tenían autorización para reactivar sus operaciones, como gimnasios, teatros, iglesias, cines y casinos, podrán empezar a funcionar con el cumplimiento de protocolos de aforo y bioseguridad dispuestos por la administración local.

Sin embargo, continuarán las restricciones sobre discotecas, bares y eventos masivos en espacios cerrados.

Las nuevas medidas también incluyen el regreso del "pico y placa" para vehículos particulares, según el último número de su matrícula, y la autorización para que estos puedan circular con tres o más ocupantes siempre y cuando permanezcan durante todo el trayecto.

La Alcaldía también dispuso que las zonas de aglomeración de comercio informal de la ciudad tendrán un tratamiento especial con cierres y aperturas de alternancia por horarios.