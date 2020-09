Bielorrusia.- Tijanovskaya pide firmeza a la UE: "Solo con la ayuda de la comunidad internacional podremos ganar"

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



La líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, ha reclamado este lunes a la UE que de pasos adelante en Bielorrusia, asegurando que es fundamental la presión de la comunidad internacional para que Minsk se abra a negociar una transición en el país.



En una declaración en el Parlamento Europeo junto al presidente de la institución, David Sassoli, la dirigente bielorrusa ha denunciado que el presidente, Alexander Lukashenko, se niega a mantener un diálogo, a pesar de las multitudinarias manifestaciones contra su reelección.



Por ello considera "muy importante" cualquier ayuda que pueda llegar de los países europeos para desbloquear la situación. "Pido a todos que sean firmes sobre la situación en nuestro país. Somos importantes para el mundo y solo con la ayuda de la comunidad internacional seremos capaces de ganar nuestra batalla por una Bielorrusia democrática", ha señalado.



Igualmente, ha reclamado que todos los países retiren el reconocimiento a Lukashenko como presidente, ya que "no es legítimo a ojos de los bielorrusos". "Han robado nuestros votos", ha dicho sobre las autoridades de Minsk.



Y ha agradecido a la Eurocámara que aprobara una resolución la semana pasada en la que no reconocía la reelección de Lukashenko como mandatario del país y exigía celeridad a los estados miembro de la UE para aplicar sanciones, que incluyan al presidente bielorruso, contra los responsables del fraude electoral y la represión en el país.



Tijanovskaya se encuentra este lunes de visita en Bruselas donde ha podido mantener un encuentro informal con los ministros de Exteriores de la UE y su Alto Representante, Josep Borrell. Pese a que ha recibido el apoyo de las capitales, las sanciones contra los responsables del fraude en Bielorrusia no se esperan para este lunes ante la falta de unanimidad en el Consejo, puesto que Chipre bloquea el trámite al exigir unas medidas similares contra Turquía por su beligerancia en el Mediterráneo oriental.



SASSOLI RESPALDA UNA TRANSICIÓN PACÍFICA EN EL PAÍS



Sassoli, por su parte, ha denunciado la represión continuada que se vive en Bielorrusia y ha expresado su apoyo a una transición democrática. "Creemos que los ciudadanos de Bielorrusia deben ser los únicos que escriban su destino. La única solución viable es una transición pacífica del poder", ha defendido.



El socialista italiano ha apuntado que miles de compatriotas de Tijanovskaya continúan detenidos y muchos han sufrido torturas y vejaciones. "Durante 45 días la gente se ha manifestado en las calles exigiendo su derecho a elegir el futuro de su país", ha insistido.



A su juicio, la actual situación es "inaceptable" y Lukashenko debe poner en libertad a las personas retenidas y participar en un diálogo con el Consejo de Coordinación, órgano opositor diseñado para promover una transición democrática en el país.