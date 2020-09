BCE dice que podría aumentar estímulo en medio de incertidumbre

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reiteró su promesa de aumentar nuevamente el estímulo monetario de ser necesario ya que la recuperación de la zona euro de una recesión por el coronavirus sigue siendo incierta.

En declaraciones el lunes, Lagarde dijo que aunque el tercer trimestre verá un repunte, la situación aún es “desigual e incompleta”.

“La incertidumbre del entorno actual requiere una evaluación muy cuidadosa de la información que llega, incluidos los avances en el tipo de cambio, con respecto a sus repercusiones para las perspectivas de inflación a medio plazo”, dijo Lagarde en una sesión conjunta de los Parlamentos francés y alemán. “El Consejo de Gobierno sigue dispuesto a ajustar todos sus instrumentos, según corresponda”.

También dijo que el estímulo del banco central, incluido un programa de compra de bonos de 1,35 billones de euros (US$1,6 billones), “estabilizó los mercados, protegió la oferta de crédito y apoyó la recuperación”, lo que debería ayudar a que la inflación vuelva a su objetivo de poco menos del 2%.

El BCE tiene un largo camino por recorrer para impulsar la inflación. Los precios al consumidor cayeron un 0,2% en agosto respecto al año anterior, y el banco central cree que la tasa registrará una media de solo un 1% el próximo año y un 1,3% en 2022.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo el viernes que el organismo está listo para reajustar su programa de compras pandémicas si es necesario, aunque todavía tiene “municiones disponibles para continuar actuando”.

Nota Original:ECB’s Lagarde Says Stimulus Can Be Ramped Up Amid Uncertainty

©2020 Bloomberg L.P.