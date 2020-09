Afganistán.- Los talibán exigen un "consejo de élite religioso" para elegir a los futuros líderes de Afganistán

21/09/2020 Miembros de los talibán.. KABUL, 21 (DPA/EP) Los talibán han exigido este domingo la creación de un "consejo religioso de élite" para elegir a los futuros líderes y representantes políticos de Afganistán, y ha rechazado una posible constitución afgana, asegurando que ha sido creada con ayuda de las fuerzas de ocupación. POLITICA ASIA ASIA AFGANISTÁN ORIENTE PRÓXIMO INTERNACIONAL PPI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Los talibán han exigido este domingo la creación de un "consejo religioso de élite" para elegir a los futuros líderes y representantes políticos de Afganistán, y ha rechazado una posible constitución afgana, asegurando que ha sido creada con ayuda de las fuerzas de ocupación.



El portavoz de los talibán, Zabiullah Mujahid, ha explicado para una emisora de radio holandesa que el grupo pretende establecer un "poderoso" consejo de líderes religiosos para elegir al futuro califa, figura central de los sistemas políticos basados en el Islam suní.



El propio fundador de los talibán, el mulá Mohammad Omar, fue nombrado líder afgano por un consejo así después de que el grupo asumiera el poder en 1996.



Mujahid también ha rechazado una posible constitución afgana, con la que se busca garantizar los derechos de las minorías religiosas y las mujeres, los medios de comunicación y la libertad de expresión, ya que asegura que dicha legislación se creó con la ayuda de las fuerzas de ocupación.



El portavoz de los talibán también ha respondido a las críticas que ha recibido el grupo, después de que no haya incluido a ninguna mujer dentro del equipo de negociación que participa en las conversaciones de paz con el Gobierno de Kabul, en Doha, la capital de Qatar.



Según Mujahid, las mujeres no son lo suficientemente responsables ni capaces de participar en un acto de este tipo, y ha subrayado que en el "verdadero sistema islámico" que pretenden, ellas tendrán "un papel limitado" dentro de los sectores judicial, educativo y sanitario.



Las palabras de Mujahid se producen una semana después del inicio de las conversaciones de paz entre el grupo talibán y el Gobierno de Afganistán en Doha.



El Gobierno afgano ha pedido repetidamente a los talibán que respeten un alto el fuego durante las conversaciones, pero el grupo armado ha defendido que el conflicto no llegará a su fin hasta que se resuelvan sus exigencias.