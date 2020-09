ACTUALIZA 1-Biden critica en Wisconsin liderazgo de Trump durante la pandemia, Trump visitará Ohio

(Actualiza con acto de campaña de Biden)

Por Trevor Hunnicutt

WILMINGTON, 21 sep (Reuters) - El candidato presidencial demócrata Joe Biden criticó el lunes el manejo de la pandemia de coronavirus del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que el republicano "se paralizó" cuando tuvo que enfrentar al enorme desafío que representa la crisis de salud.

Mientras las muertes en Estados Unidos por COVID-19 se acercan a 200.000, Biden dijo en un acto de campaña en Wisconsin que Trump no ha alcanzado el liderazgo presidencial requerido para lidiar con la propagación de la pandemia.

"Simplemente no ha estado a la altura. Se quedó paralizado. No actuó. Entró en pánico", dijo Biden a los trabajadores de una planta de aluminio en Manitowoc, al sur de Green Bay.

Biden busca mantener el foco de la contienda presidencial en la respuesta de Trump a la pandemia, luego de que la muerte el viernes de la magistrada liberal de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg trastocara el eje electoral.

Trump busca rápidamente ocupar el escaño de Ginsburg con la esperanza de cimentar una mayoría conservadora de 6-3 en el máximo tribunal del país, una prioridad para muchos republicanos antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Trump también hará campaña el lunes en el medio oeste, donde Biden intenta destacar los problemas que enfrenta la economía por la pandemia y recuperar un puñado de estados clave que respaldaron a Trump en 2016.

El presidente estadounidense llevará a cabo eventos de campaña en Ohio.

En Wisconsin, Biden dijo que Trump podría haber salvado muchas vidas solicitando el uso mascarillas, pero continuó realizando manifestaciones sin distanciamiento social. También dijo que se ha mostrado demasiado preocupado por no asustar a los mercados financieros.

"Francamente, he tratado con tipos como Trump toda mi vida... tipos que piensan que son mejores que tú", dijo Biden. "No me gustan los tipos así".

Las encuestas muestran que Biden aventaja Trumo por varios puntos en Wisconsin, en un refleja de su liderazgo a nivel nacional.

(información adicional de Reporte de Trevor Hunnicutt, Joseph Ax. Editado en español por Rodrigo Charme)