¿A qué famosa quieren parecerse las españolas? ¡Os lo descubrimos!

21/09/2020 Elsa Pataky y Pilar Rubio encabezan el ranking de las famosas a las que las españolas nos gustaría parecernos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



En más de una ocasión hemos pensado a qué famosa nos gustaría parecernos si tuviésemos algún tipo de varita mágica para lograr nuestros deseos. Ahora, la plataforma "My Top Beauty" ha hecho una encuesta entre las mujeres españolas para ver el grado de satisfacción con nuestro propio cuerpo y a qué celebrity nos encantaría tener un cierto parecido.



El resultado, una vez más, deja poca lugar a la sorpresa. Elsa Pataky y Pilar Rubio encabezan el ranking, seguidas por Cristina Pedroche, Paula Echevarría, Penélope Cruz y Ariadne Artiles. Una lista en la que, como podemos ver, hay para todos los gustos. 1 de casa 4 mujeres se decantaría por el cuerpo de la mujer de Chris Hemsworth, seguida muy de cerca por la esposa de Sergio Ramos. Doña Letizia, con un 3% de los votos, completa el top ten de famosas españolas a las que suspiramos por parecernos, en una lista en la que también encontramos a Macarena García y a Vicky Martín Berrocal.



Además, la plataforma "My Top beauty" asegura que las españolas nos ponemos una nota media de 7 en lo que a satisfacción con nuestro aspecto se refiere, estando más orgullosas de nuestros ojos, labios y cabello. Aunque lejos de alcanzar la perfección, cerca de la mitad de las españolas (43,6%) se gusta y se acepta tal y como es, y un tercio de ellas (27,3%) considera que ha aprendido a sacarle partido a lo que considera sus "puntos débiles" a través de la ropa y el maquillaje. Por otro lado, frente al 8,7% que se siente francamente satisfecha y segura respecto a su físico, un 14,4% no se encuentra a gusto con su aspecto.



Si tuvieran que destacar un rasgo o una parte de su cuerpo, el 45,9% de las españolas elige sus ojos, seguidos por los labios (16,1%) y el cabello (15,2%). Por el contrario, las zonas con las que menos satisfechas se sienten son el área abdominal, con un 35%, seguida por las piernas y la nariz, con un 18,3% y un 15,7%, respectivamente. Casi un 40% de las encuestadas asegura que si pudiera cambiar algo de su cuerpo, elegiría perder algo de peso, eliminar celulitis (18,4%) o rejuvenecer la piel del rostro (16,1%). Según el estudio, la altura es lo que menos preocupa a las mujeres de nuestro país: sólo es relevante para un 5,5%.