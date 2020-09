Vucetich asegura que Chivas no merecía perder ante el América

En la imagen, Víctor Manuel Vucetich, entrenador de las Chivas del Guadalajara del fútbol mexicano. EFE/Alex Cruz/Archivo

México, 19 sep (EFE).- Víctor Manuel Vucetich, entrenador de las Chivas del Guadalajara del fútbol mexicano, afirmó este sábado, luego de la derrota de su equipo 1-0 ante el América, que por el desempeño de sus dirigidos debieron llevarse un mejor resultado.

"No quedamos satisfechos, no debimos perder este partido, nos faltó hacer algo más. Tuvimos oportunidades claras de gol y la única diferencia en este duelo fue el gol de Giovani", señaló el técnico mexicano al final del duelo de la fecha 11 del Apertura 2020.

América se fue arriba en el marcador con gol de Giovani dos Santos en el primer tiempo, Guadalajara intentó en el segundo lapso, pero no tuvo suficiente efectividad para igualar el marcador, confesó el entrenador de las Chivas.

"Fuera del gol de ellos, nosotros tuvimos más alternativas, pero no tuvimos capacidad para anotar. Ellos evitaron que tuviéramos libertad, y así tuvimos oportunidades de gol y nos faltó contundencia, ellos la tuvieron y la capitalizaron", insistió.

Vucetich explicó que en la segunda parte América reforzó su última línea y apostó por los espacios largos.

"En el segundo tiempo quisimos tener más gente en ofensiva porque América tenía mucha gente atrás, ellos querían jugar al contragolpe y lo evitamos, marcamos con más intensidad y eso lo logramos, pero arriba nos faltó encontrar el empate", aseveró.

El timonel puntualizó que Guadalajara tiene que encontrar la manera de anotar más goles, ya que ha marcado 10 tantos en 11 partidos, lo que lo coloca entre las cuatro peores artillerías del certamen.

"Hemos mejorado en la ofensiva, pero otra vez no pudimos anotar, no queda más que seguir trabajando porque debemos ser más contundentes en la zona de definición para ya no dejar puntos en el camino".

El duelo entre América y Guadalajara es el clásico del fútbol mexicano; enfrentó a los equipos más ganadores de Ligas; las Águilas, 13, y Chivas, 12.

La derrota mandó al Guadalajara al séptimo lugar del Apertura 2020 con 15 puntos, suma cuatro triunfos, tres empates y cuatro descalabros; América es segundo con 23 unidades.

En la fecha 12 del certamen, Guadalajara recibirá a Mazatlán FC el próximo sábado; América visitará a Cruz Azul un día después.