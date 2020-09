Un póker de Son da el triunfo a un Tottenham sin Bale y Reguilón

EFE/EPA/Cath Ivill

Londres, 20 sep. (EFE).- Un póker de goles de Heung-min Son y de asistencias de Harry Kane dio el triunfo al Tottenham Hotspur ante el Southampton (2-5) en un encuentro en el que José Mourinho aún no pudo contar con Gareth Bale, lesionado, y Sergio Reguilón, aún sin convocar.

El coreano se echó a las espaldas a los londinenses y remontó con sus cuatro goles el tanto inicial de Danny Ings para los 'Saints'.

El partido, en sus compases iniciales, estuvo marcado por las decisiones arbitrales y es que el colegiado primero anuló un gol de Harry Kane a los tres minutos por fuera de juego de Son en la jugada y después invalidó un tanto de Ings por mano del delantero inglés.

Ings se redimiría minutos después cuando convirtió en el 1-0 un pase largo a la espalda de la defensa con un buen disparo cruzado que sorprendió a Hugo Lloris.

El Tottenham, que ya cayó en la jornada inicial con el Everton, no podía permitirse más tropiezos y reaccionó de la mano de Son.

El coreano recibió un pase cruzado en un contraataque y, ante la duda en la salida del portero del Southampton, le fusiló con pierna diestra.

Ya en la segunda parte, Kane le filtró un balón raso, regateó a un defensa y batió por bajo a Alex McCarthy.

No paró la fiesta de Son y Kane y el inglés le sirvió otra asistencia por arriba, la tercera para él, para que el asiático definiera su 'hat trick'.

El póker lo completó en el minuto 73 cuando, tras otra asistencia de Kane, Son no dudó ante McCarthy y sentenció el encuentro con un disparo con la zurda.

Aún le quedaría tiempo al Tottenham para uno más y esta vez llevó la firma de Kane, que logró cuatro asistencias y un gol en un partido perfecto para los de Mourinho.

El Tottenham se recupera por lo tanto de la derrota ante el Everton y suma tres puntos en la clasificación, mientras que el Southampton de Ralph Hasenhüttl acumula dos derrotas en dos jornadas.