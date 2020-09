Tres equipos por la clasificación anticipada con una campaña perfecta

Jugadores de Palmeiras celebran un gol de penalti, el pasado 16 de septiembre de 2020, en un partido del grupo B de la Copa Libertadores entre Bolívar y Palmeiras en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/David Mercado

Bogotá, 20 sep (EFE).- Extender una campaña perfecta a 12 puntos de 12 posibles y sellar así una clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores con 2 jornadas de anticipación es la 'misión posible' que esta semana encararán el Independiente del Valle ecuatoriano, el Palmeiras brasileño y el Nacional uruguayo.

Con 9 puntos en las alforjas estos tres equipos destacan en una fase de grupos que se reanudó la semana pasada con estadios vacíos y rigurosos controles de bioseguridad después de 187 días de para obligada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Independiente en el Grupo A, Palmeiras en el B y Nacional en el F exhiben al cabo de la tercera fecha las mejores campañas entre los 32 equipos de 10 países participantes.

El objetivo de alcanzar la fase de los 16 mejores también podrá quedar allanado esta semana con un triunfo de alguno de los otros tres equipos más que permanecen invictos y lideran con 7 enteros sus respectivas zonas.

Se trata de los brasileños Internacional (en el Grupo E) y Santos (G) y el argentino Boca Juniors (H).

La jornada, por contra, puede marcar el adiós anticipado al torneo de cuatro clubes que lo han perdido todo en sus tres salidas.

Se trata del Barcelona ecuatoriano en el Grupo A, el Tigre argentino en el B, el Alianza Lima peruano en el F y el Independiente Medellín colombiano en el H.

Milagros, que en el fútbol también existen, pueden esperarse si estos colistas ganan lo que les resta en la fase de grupos.

No será fácil pues las defensas están entre las peores de la competición.

La más frágil es la del campeón peruano Binacional, que ha encajado 10 goles.

Ocho goles han recibido el Barcelona, el Tigre y el Independiente Medellín.

Por contra la solidez del Independiente de Valle no admite críticas. Tiene la delantera más productiva, con 11 tantos, y su defensa permanece hasta hoy imbatible.

Cinco equipos han encajado apenas un gol en lo que va de esta instancia: el líder del Grupo B Palmeiras, Nacional y Racing Club (F), Santos (G) y Boca Juniors (H).

La jornada comienza este martes con 6 encuentros, continuará el miércoles con 7 y terminará el jueves con 3.

= Partidos de la programación del 22 al 24 de septiembre:

22.09: Barcelona-Flamengo (Grupo A)

22.09: Junior-Independiente del Valle (Grupo A)

22.09: Tigre-Bolívar (Grupo B)

22.09: Binacional-River Plate (Grupo D)

22.09: Liga de Quito-Sao Paulo (Grupo D)

22.09: Estudiantes de Mérida-Nacional (Grupo F)

23.09: Guaraní-Palmeiras (Grupo B)

23.09: Athletico Paranaense-Colo Colo (Grupo C)

23.09: Internacional-Gremio (Grupo E)

23.09: América-Universidad Católica (Grupo E)

23.09: Alianza Lima-Racing Club (Grupo F)

23.09: Defensa y Justicia-Olimpia (Grupo G)

23.09: Caracas-Libertad (Grupo H)

24.09: Wilstermann-Peñarol (Grupo C)

24.09: Delfín-Santos (Grupo G)

24.09: Independiente Medellín-Boca Juniors (Grupo H)