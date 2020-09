Sonia Carrasco y Luna del Pinal, la unión de sostenibilidad y vanguardia

Fotografía cedida por la firma de la colección de Sonia Carrasco. EFE

Londres, 20 sep (EFE).- Las casas fundadas por las españolas Sonia Carrasco y Luna del Pinal, dos firmas que apuestan por la moda verdaderamente sostenible y que comparten el enfoque artesanal y vanguardista de sus prendas, presentaron hoy, de forma virtual, sus colecciones primavera-verano 2021 en la tercera jornada de la Semana de la Moda de Londres.

LA VUELTA A LAS RAÍCES DE SONIA CARRASCO

Para su debut en la pasarela londinense, Sonia Carrasco ha diseñado una colección inspirada en Valencia, su tierra natal, que, como ella misma explica en el vídeo promocional, nace "de un viaje interno" a sus raíces, realizado durante el confinamiento por la COVID-19, en que conectó con "los olores, los colores y los sabores" de sus orígenes, mientras diseñaba cada artículo.

En su tercera colección, denominada "20-20" y formada por 17 prendas, ha decidido "reinterpretar" el traje, una pieza "tradicionalmente masculina y sobria", a la que ha dado "un toque versátil para hacer que la mujer se sienta empoderada", afirmó Carrasco en declaraciones a Efe.

Se trata de prendas lisas pensadas tanto para el día como para la noche, en las que el punto -confeccionado con hilo reciclado y orgánico- se fusiona en trajes estructurados con acabado de sastrería, que configuran el estilo elegante y cosmopolita de la marca.

El imaginario valenciano, destacó Carrasco, se plasma también en la gama cromática, dominada por los tonos beige y blanco y el naranja tan característico de Valencia.

Formada en los talleres del mítico Alexander McQueen, Celine y Zara, siempre tuvo claro que su objetivo era formar su propia firma "prêt-à-porter", un sueño que cumplió en 2019, cuando presentó su primera colección.

Decidir nombrarla "33.394759,-124.969482", de acuerdo a las coordenadas de la isla de plástico del Pacífico, fue ya una declaración de intenciones acerca del motor que iba a guiar todas las partes del proceso creativo de la firma.

Este compromiso con una moda verdaderamente sostenible se plasma de forma particular en un vestido, realizado en piel vegana y con los laterales transparentes, fabricados con botellas de plástico recicladas tras su uso y con dos tipos de hilo: uno reciclado y otro de viscosa, con la certificación de que no contienen ningún producto abusivo o perjudicial.

SOFISTICACIÓN Y ARTESANÍA EN LUNA DEL PINAL

Por la pasarela virtual de Londres desfilaron también hoy las propuestas de Luna del Pinal, la firma creada por la española Gabriela Luna y la guatemalteca Corina del Pinal, que en sus prendas confeccionadas a mano demuestran que es posible aunar sofisticación y artesanía.

Creadoras de sus propias telas, que son tejidas y bordadas por artesanos, para su colección "Luna" han experimentado con un material nuevo que, según explican las diseñadoras a Efe, les ha apasionado: un tejido elástico a partir de hule natural que se extrae de un árbol.

"Esta temporada era muy importante para nosotras intentar reciclar lo máximo posible y no hacerlo todo de cero, de ahí que hayamos usado mucho el algodón reciclado", apuntó Luna, justo antes de que del Pinal reviviese el momento en que acudieron a una fábrica para hacerse con todo su viejo stock de paños de cocina y utilizarlos como materia prima.

A través del vídeo ambientado en la naturaleza, y producido de internacionalmente entre Guatemala, México, España y Reino Unido, las creadoras han querido transmitir "la incertidumbre, el miedo y el no saber qué va a pasar mañana" asociado con la crisis sanitaria, que les obligó a diseñar esta colección desde continentes diferentes.

Ambas señalaron los obstáculos de esta inusual semana de la moda, celebrada mayoritariamente de forma virtual, pero precisaron que les ha permitido salir de su "zona de confort" para "lograr representar" su ropa, y además, reflejar también "los sentimientos" que han acompañado al proceso creativo.

"No es lo mismo que podamos enseñar nuestro textil, que se pueda ver y sentir, ya que esa es la forma en que usualmente vendemos la ropa. La gente se enamora de la calidad y de todo el trabajo a mano que lleva cada pieza", destacó Del Pinal.

Tras formarse junto a Gareth Pugh, Roland Mouret, Christopher Kane y JW Anderson, Gabriela Luna y Corina del Pinal emprendieron un viaje a Guatemala, la tierra natal de la segunda, en el que quedaron maravilladas por las tradiciones y las técnicas milenarias que las mujeres usaban en sus creaciones.

La última de estas ancestrales técnicas es el "hand block print", utilizada en su colección primavera-verano 2021, y con origen en la India, que consiste en telas impresas a mano con sellos de madera que las diseñadoras han bordado por encima con hilo dorado "para darles un contraste".

Remei Calabuig