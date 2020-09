Silencio, miedo y amargura entre los supervivientes judíos del atentado de 2015 en Francia

El juicio de los atentados de enero de 2015 en Francia, considerado histórico, contará con la presencia de pocos supervivientes judíos del supermercado Hyper Cacher. La mayoría guarda silencio por miedo y desconfianza o por amargura.

"Son personas rotas", que "han tenido la sensación de haber sufrido, llegado este punto, la injusticia del olvido", explica Patrick Klugman, uno de los abogados de la parte civil.

El lunes comienza el juicio sobre la toma de rehenes en un supermercado kosher de la capital francesa. Será ante un tribunal especial de lo penal de París.

"Exrehenes en el estrado, no habrá muchos", afirma otro letrado, Elie Korchia, quien representa a Zarie Sibony, una de las dos cajeras que regresó especialmente de Israel para la ocasión.

Su testimonio, el martes, será una excepción, como los de Alain Couanon, exdiplomático, y Lassana Bathily, exempleado de almacén, también supervivientes pero que no son de confesión judía.

De las aproximadamente 20 partes civiles que representa, Klugman solo lleva a tres testigos al tribunal.

La discreción de estas víctimas de los atentados que sembraron el terror en Francia en enero de 2015 es llamativa en comparación con los testigos de la matanza en la revista Charlie Hebdo, muchos de los cuales testificaron en el juicio de 14 personas acusadas de apoyo logístico a los autores de los ataques, muertos a manos de las fuerzas de seguridad.

¿A qué se debe este silencio? Antes de nada a que "es muy duro, no quieren revivir esos momentos", explica Korchia.

- "Nada más que decir" -

Los rehenes del supermercado kosher permanecieron un poco más de cuatro horas bajo la amenaza del fusil de asalto del yihadista Amédy Coulibaly, quien mató a un empleado y a tres de los clientes judíos de la tienda.

Y sienten que "han sido olvidados como víctimas" en una Francia que quiso "tranquilizarse" diciendo "eran judíos", subrayó Klugman durante una conferencia pública.

También sufrieron la "burocracia infernal puesta en marcha para socorrerlos. Algunos no soportaron los contactos con el Fondo de Garantía" y el largo procedimiento, según él.

Para las víctimas judías, "las instituciones están desacreditadas", abunda otra abogada de las partes civiles, Laurence Cechman.

Hay Krief, el rabino de la sinagoga de Vincennes (este de París), cercana al supermercado, explica que los supervivientes de su comunidad prefirieron "permanecer en el anonimato, cayeron en una forma de agorafobia", considerando "que no tienen nada más que decir".

También existe el miedo a exponerse y la convicción de que la amenaza antisemita siempre los pone en peligro.

"Yo no soy Charlie Hebdo, no soy periodista, no tendré [un servicio de] seguridad, solo soy un simple ciudadano que no tiene nada para protegerse. ¿Qué les caerá [a los acusados]? ¿Cinco años? ¿Y después? Además, hay tantos afuera, ir allí, dar mi nombre, ¡ni hablar!", afirma bajo anonimato un exrehén que se escondió en la cámara frigorífica del supermercado.

- "Los hechos" -

Él no ha hablado públicamente desde 2016 y ha optado por asistir al juicio, como anónimo en la sala, para escuchar.

"Fui a ese lugar a hacer la compra y cinco años después, todavía no he salido de él. Me arruinó la vida", dice.

Algunos exrehenes o los que perdieron a un ser querido el 9 de enero de 2015 quisieron alejarse geográficamente emigrando a Israel.

Pese a estas reticencias, el juicio es muy seguido por los órganos representativos de las comunidades judías en Francia.

"Debemos ser capaces de poner nombre a los cómplices, pequeños y grandes" de los terroristas, estima el gran rabino de Francia, Haim Korsia. "No es en absoluto" un juicio de subalternos, juzga, "hay culpables, responsables. Las víctimas necesitan que se establezcan los hechos".

"Para todos los judíos franceses, es un trauma, una herida que no se ha cerrado", recalca el presidente del Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia (Crif) Francis Kalifat.

"Más allá del juicio de cómplices de terroristas", agrega, "también será el juicio del antisemitismo, que todavía mata en Francia".

dar-kp/pa/fka/erl/pc