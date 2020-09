Paraguay.- El vicepresidente de Paraguay dice que la victoria sobre el EPP pasa por "aniquilarlo totalmente"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, ha lanzado este sábado un mensaje de firmeza frente a la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que tiene secuestrado al antiguo vicepresidente Óscar Denis, apostando por seguirla combatiendo hasta conseguir su aniquilación total.



En un comunicado, el 'número dos' del Gobierno ha adoptado una postura mucho más contundente que la mantenida hasta ahora por el presidente, Mario Abdo Benítez, quien no ha hecho declaraciones públicas desde que se produjo el secuestro de Denis tan solo días después de un importante operativo de seguridad contra el EPP en el que murieron dos menores presuntamente familiares de líderes de la guerrilla.



"No es momento para ser flexibles con los delincuentes del Norte. Es jugar a favor de ellos cuando se azuza con la idea de retirar a la Fuerza de Tarea Conjunta del terreno de la violencia armada", ha defendido Velázquez, en referencia a la fuerza integrada por militares y policías que lucha contra la guerrilla.



El vicepresidente ha subrayado que "acá el enemigo es el EPP y no la FTC" y aunque esta última haya cometido "errores", "estos deben corregirse al tiempo de dotar de mayor respaldo técnico" a sus miembros, ha defendido. "Más que nunca, como sociedad paraguaya, debemos ser fuertes" puesto que "todo Estado que fue débil ante la violencia organizada fue derrotado", ha subrayado.



"En nuestro caso en particular, la victoria pasa por aniquilar totalmente al EPP", ha sostenido Velázquez, que ha insistido en que "más que pretender sacar a la fuerza pública de la zona donde opera el grupo criminal armado, sembrando el terrorismo, el objetivo nuestro debe ser dotarles a nuestras fuerzas de la mejor logística y tecnología de punta para así acabar con el EPP y con otros delincuentes armados".



Según el vicepresidente, la victoria definitiva y completa "se dará cuando ese enemigo del mal llamado EPP sea vencido por el empleo de la estrategia, las leyes y la fuerza que tiene el Estado para defender la democracia y el derecho a la paz social". "No existe otro camino", ha remachado.



Por otra parte, el diario 'Últimas Hora' adelanta que el presidente podría desplazarse este domingo a Concepción, con el fin de seguir de cerca las labores que viene realizando la FTC en la búsqueda del ex vicepresidente Denis, secuestrado el pasado 9 de septiembre junto a su chófer, que posteriormente fue liberado.



Esta sería la tercera vez en menos de dos semanas que el jefe de Estado se traslada hasta el lugar para intentar levantar la moral de los militares que participan en el operativo, ha resaltado del diario, sin que por el momento haya confirmación oficial del desplazamiento.