Papa Francisco.- El Papa insta a la Iglesia a salir a anunciar el evangelio en vez de enfermar "por su clausura"

March 27, 2019 - Vatican: Pope Francis arrives to lead his weekly general audience in Saint Peter's Square, at the Vatican. (Massimiliano Migliorato/CPP/Polaris)



ROMA, 20 (EUROPA PRESS)



El Papa ha incidido en la idea de impulsar una iglesia misionera al señalar que es mejor accidentarse por "salir a anunciar el evangelio" que enfermarse "por su clausura".



"Es mejor una Iglesia accidentada por salir a anunciar el evangelio que enferma por su clausura", ha dicho el Papa durante el ángelus de este domingo.



Asomado a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico, Francisco ha señalado: "Dios sale siempre, porque es padre, porque ama, y la Iglesia debe hacer lo mismo".



Así ha instado a la Iglesia a ser como Dios "siempre en salida, porque cuando no está en salida se enferma". Francisco ha hecho hincapié en que muchos de los "males" que hay "en la Iglesia son por este motivo".



De este modo, ha manifestado que es verdad que cuando uno "sale corre peligro de tener un accidente, pero es mejor una Iglesia accidentada por salir a anunciar el evangelio que una Iglesia enferma por su propia clausura".



Tal y como ha explicado el Papa, el evangelio de este domingo narra la parábola de los trabajadores llamados al día por el dueño de la viña a través de la que Jesús muestra la manera de actuar de Dios, representada por dos actitudes del maestro: la llamada y la recompensa.



Francisco ha incidido en que el estilo de Dios se distingue porque "no está encerrado en su mundo, sino que 'sale' continuamente en busca de personas, porque no quiere que nadie sea excluido de su plan de amor".



Del mismo modo, ha señalado que las comunidades cristianas están llamadas a dejar los distintos tipos de "fronteras" que puedan existir, para ofrecer "a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer".



"Se trata de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a quienes están apostados en las periferias existenciales y no han experimentado o han perdido aún la fuerza y la luz del encuentro con Cristo", ha apostillado.