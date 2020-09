Oreja de ley de Arturo Saldivar en festejo en línea en México

El mexicano Alejandro Adame lidia un toro hoy, durante la corrida de toros en linea, en la plaza de toros de Cinco Villas, en Santiago Cuautlalpan estado de México (México). EFE/ Oscar Mir Reyes

México, 20 sep (EFE).- Los mexicanos Arturo Saldivar y Luis David cortaron una oreja cada uno este domingo en la plaza de toros de Cinco Villas, en la localidad de Santiago Cuautlalpan, Estado de México.

El novillero Alejandro Adame no obtuvo trofeo en este festejo en línea y sin público celebrado este domingo en esta plaza.

Los toros de Torreón de Cañas estuvieron bien presentados pero escasos de fuerzas salvo el complicado y vibrante cuarto de la tarde, y el móvil quinto.

Una faena con mucho sitio y determinación de Saldivar le facilitó al mexicano una valiosa oreja al enfrentar a un toro que no daba facilidades, pero que cuando por fin tomaba la muleta lo hacía con mucha transmisión.

Aguantó mucho, muy quieto, Saldivar, la dubitativa embestida del de Torreón de Cañas. El toro tendía a defenderse, solo con la muleta siempre puesta, desde el pitón contrario, el matador mexicano podía hacerle entrar en la tela. Así hizo por ambos pitones.

Una vez que el toro se arrancaba lo hacía con fiereza por lo que el espada debía mandar con temple y determinación. Fueron varias las tandas que ejecutó Arturo, con la mano derecha y la mano izquierda, llenas de emoción.

Mató al primer intento pero la estocada quedó trasera y desprendida por lo que la oreja fue premio suficiente. Faena de valor y responsabilidad que da enjundia a estos festejos en línea de Cinco Villas.

La otra oreja de la tarde fue para Luis David. La faena fue deslucida pues el joven matador no aportó en ningún momento temple ni mando.

El toro, de mucha movilidad, desbordó en todo momento a Luis David que renunció a la quietud y tan solo sacó pases sueltos acoplándose al viaje del toro.

Sí logró Luis David con este toro unos pasajes de naturales hacia dentro que aunque faltos de sitio tuvieron hondura. Una media estocada en el sitio le facilitó la oreja.

Gustó más Luis David, por sitio, en su faena con el noblote segundo de la tarde. Fue una labor en muy poco terreno de mucho mando y pasándose el toro por los límites del cuerpo.

Ya con el capote, Luis David estuvo muy ceñido con medias verónicas que mostraron la bondad del Torreón de Cañas. Pasaportó el de Aguascalientes al toro con una estocada canónica al segundo intento. De lo mejor de la tarde. A pesar de la errante faena de la oreja se vio un Luis David con ganas.

El novillero Adame tuvo enfrente unos complicados novillos que no le dieron muchas opciones de lucimiento y a los que tampoco supo cómo lidiar. El tercero de la tarde perdió las manos ya en el capote y el que cerraba plaza recortaba la embestida por lo que anduvo incomodo e inseguro.

Destacable la importante labor de los picadores Daniel y Cesar Morales. Ambos varilargueros, miembros de una dinastía llamada a hacer historia, castigaron en su justa medida a los de Torreón de Cañas, de manera aseada y lucida. Destacó en este tercio una puya de Cesar Morales.

Entretenido festejo con momentos de mucha calidad y de nuevo con una buena producción que tendrá su continuidad con otro evento taurino en el mes de octubre.

Borja Ilián