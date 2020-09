Niemann acaba vigésimo tercero; Ancer ocupa el puesto 56 y Muñoz, el 59

En la imagen, el golfista chileno, Joaquin Niemann. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Mamaroneck (Nueva York, EE.UU.), 20 sep (EFE).- El golfista chileno Joaquín Niemann no pudo mantener su mejor nivel de juego y acabó este domingo la cuarta y última ronda del Abierto de Estados Unidos con una tarjeta de 77 golpes (+7) para sumar 290 (+10).

Niemann, de 21 años, que perdió 12 puestos en la clasificación con relación a la tercera ronda, acabó vigésimo tercero, empatado con otros seis jugadores, incluidos los españoles Jon Rahm y Rafael Cabrera, a 16 golpes del campeón, el estadounidense Bryson DeChambeau (274, -6).

El chileno no comenzó bien el recorrido en el Winged Foot Golf Club, de Mamaroneck (Nueva York), al cometer un doble bogey en el primer hoyo con golpes largos que se alejaron de la calle y eso lo dejó sin opciones con el putt en el green.

Aunque en el tercer se recuperó con un birdie, luego hizo bogey y doble bogey, que confirmaron todos los problemas que tenía con el control de sus golpes.

Se recuperó con otros dos birdies, en los hoyos seis y nueve, pero entre medias cometió el que fue su segundo bogey de la primera mitad del recorrido, que no mejoró en la segunda al acabarla con otros cuatro bogeys.

Al final Niemann había hecho un par de dobles bogeys, seis bogeys y tres birdies.

Niemann, al igual que Rahm y Cabrera que acabaron la cuarta ronda con (73, +3) y (78, +8), respectivamente, se llevaron un premio en metálico de 101.797 dólares, mientras que el campeón, DeChambeau, recibió 2.250.000 dólares.

El mexicano Abraham Ancer, que mejoró cinco puestos, acabó la cuarta ronda con registro de 76 (+6) y sumó 301 (+21) para ocupar el lugar 56 en la clasificación final.

Mientras que el colombiano Sebastián Muñoz, que tuvo su peor recorrido durante el torneo, entregó tarjeta de 82 impactos (+12) bajó hasta el puesto 59 con 304 golpes (+24).