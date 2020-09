Nacional se entrena con la mira puesta en anticipar su paso a octavos de final

El entrenador de Nacional Gustavo Munua. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 20 sep (EFE).- Nacional, que aplazó su partido de la decimotercera fecha del Torneo Apertura uruguayo, se entrena con la mira puesta en conseguir una victoria el próximo martes en la cancha del Estudiantes de Mérida venezolano y sellar con dos jornadas de anticipación su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El tricolor, dirigido por Gustavo Munúa, obtuvo una importante victoria en su visita al Racing Club por 0-1 gracias a un gol de su emblema, el argentino Gonzalo Bergessio.

Nacional aplazó su partido de la Liga local con el Liverpooldebido a las medidas sanitarias que tienen que cumplir los futbolistas por haber viajado al exterior.

Ante los buenos resultados obtenidos en el torneo continental, que le permiten dominar el grupo con tres victorias en misma cantidad de partidos jugados, Munúa evalúa dar descanso a algunos titulares y reservarlos para el viaje a Venezuela.

Como hecho curioso, el entrenador de Estudiantes de Mérida, el argentino Martín Brignani, se encuentra en su país y no ha podido regresar a Venezuela.

El vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, intentó hacer las gestiones para incluir a Brignani en el vuelo charter que llevará a su plantilla pero el Ministerio de Salud Pública uruguayo no permitió la entrada al país de Brignani.

Junto al desgaste proveniente de jugar cada tres días por el Apertura y tener que viajar por la Libertadores, Nacional también está en plena disputa por el liderato en el torneo local que lidera Rentistas, y esa es otra de las razones para preservar a los titulares en Montevideo.

De no ocurrir novedades de última hora, el once probable de Nacional es el siguiente: Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Ayrton Cougo; Felipe Carballo, Santiago Cartagena, Brian Ocampo, Felipe Gedoz; Santiago Rodríguez y Thiago Vecino.

Nacional lidera el grupo F con 9 unidades, seguido por Racing con 6, Estudiantes de Mérida con 3 y Alianza Lima sin puntos.